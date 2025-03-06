Бизнес просит уточнить запрет на использование зарубежных мессенджеров в «антифрод-пакете»

Участники рынка электронной торговли обратились в Минцифры с просьбой уточнить норму обсуждаемого пакета законопроектов («антифрод-пакета»), который в том числе запрещает сотрудникам госорганов, банков и цифровых платформ общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. Бизнес обеспокоен тем, что запрет в текущей редакции охватывает любые формы общения, включая ответы на запросы клиентов и ведение официальных каналов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам собеседников, вопрос обсуждался на совещании с представителями отрасли в начале февраля при участии министра цифрового развития Максута Шадаева. Он допустил корректировку формулировок ко второму чтению. Рассматривается вариант, при котором запрет коснется только исходящих звонков и сообщений клиентам.

Представители маркетплейсов и банков считают, что полный запрет затруднит работу с клиентами, особенно в сфере поддержки и решения спорных вопросов. В то же время эксперты отмечают, что мессенджеры остаются каналом для мошенников, и введенные ограничения должны снизить риски их использования в преступных схемах.

Напомним, что законопроект «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» был внесен правительством в Госдуму 15 февраля 2025 года. Документ предусматривает 30 мер, направленных на борьбу с мошенничеством, включая изменения в различные нормативные акты. В числе предложенных инициатив — запрет на использование иностранных мессенджеров госслужащими, сотрудниками операторов связи и маркетплейсов при общении с клиентами.