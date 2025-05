В Шанхае прошла юбилейная конференция IZMENI SOZNANIE 2025 — THIS20

С 23 по 28 апреля в Шанхае состоялась юбилейная, двадцатая конференция IZMENI SOZNANIE — THIS20. В этом году она вновь объединила топ-менеджеров крупнейших рекламодателей, ведущих агентств, медиахолдингов, площадок и технологических платформ. Всего в мероприятии приняли участие 470 гостей.

Центральным событием конференции традиционно стала деловая программа, которая в этом году прошла в обновленном формате.

Два равнозначных дня — насыщенные и сбалансированные по структуре и составу спикеров.

насыщенные и сбалансированные по структуре и составу спикеров. Динамичные 10-минутные презентации — емкие и яркие выступления от лидеров индустрии.

емкие и яркие выступления от лидеров индустрии. Тайминг обоих дней с 10:30 до 15:30 — в едином потоке, без параллельных сессий.

Над содержанием и качеством программы работала команда IS совместно с контентной редакцией, в состав которой вошли признанные эксперты отрасли:

Андрей Сикорский — директор по маркетингу, цифровым и печатным продуктам, РБК

директор по маркетингу, цифровым и печатным продуктам, РБК Юлия Удовенко — вице-президент по маркетингу группы RW+

вице-президент по маркетингу группы RW+ Александр Сироватский — вице-президент по стратегии, Media Instinct Group

вице-президент по стратегии, Media Instinct Group Александр Кубанеишвили — основатель Digital Club

основатель Digital Club Ксения Пономарева — программный директор Digital Club

За два дня на сцену вышли 37 человек. Каждый из них принял участие в открытом голосовании за звание лучшего спикера IS25. Победителем второй год подряд стал Александр Сироватский (Media Instinct Group), получив титул и уникальный арт-объект — результат коллаборации PRT, IZMENI SOZNANIE и паблик-арт художника ANDREY LUBLINSKY, известного своими символичными визуальными работами.

Каждый день программы завершался ужином — отдельным событием со своей атмосферой, концепцией и культурным акцентом.

Амбассадором первого ужина стал юбилейный партнер мероприятия — Авито Реклама. Вечер прошел под темой «Магнетизма» в Shanghai Exhibition Center — архитектурной и культурной легенде города, построенной в честь китайско-советской дружбы. Музыкальную атмосферу создавали композитор Арсений Трофим и DJ AIWASKA.

Второй ужин с концепцией «Международность» прошел при поддержке E-Promo Group. Вечер объединил три уникальных пространства на культовой площадке Three on the Bund: китайский ресторан Canton Table, итальянский Mercato и американский бар POP с одной из лучших террас города. Музыкальные хедлайнеры вечера — артисты VALDMAN и HOLYMOLLY.

Финальный вечер прошел под слоганом THIS SWEET TWENTY на открытой террасе культового WOO BAR с панорамным видом на небоскребы Шанхая. Партнером ужина стала компания JAMI LUP, юбилейный партнер мероприятия. На фоне вечерних небоскребов звучал концерт ANIKV, а завершил программу DJ KOZAK.

Помимо насыщенной деловой и вечерней программы, участников ожидала обширная серия мероприятий и активностей.

Были организованы экскурсии по знаковым местам Шанхая, позволяющие взглянуть на город с разных культурных и исторических ракурсов.

В рамках образовательного формата прошла бизнес-игра с директором по e-commerce в «Яндексе» Денисом Марфутиным, выстроенная по модели Executive MBA с кейсом китайского fashion-гиганта SHEIN и темой Disruptive Innovations.

Также состоялся падел-турнир от партнеров PARI и JAMI LUP — событие, которое с этого года станет ежегодной спортивной традицией конференции.

Подводя итоги конференции, генеральный директор IZMENI SOZNANIE Ольга Тищенко отметила: «В этом юбилейном для нас году мы решили рискнуть и немного поэкспериментировать с деловой программой, приняв волевое решение сократить время выступлений до 10 минут, убрать параллельные потоки во второй день, сократить общий тайминг первого делового дня. И это отлично сработало! Мы получили очень позитивные отзывы от гостей и обязательно продолжим такой формат. Еще одно наше нововведение, которое 100% станет традицией, — спортивный турнир по паделу. Я сама неожиданно для себя стала его участницей и хотела бы продолжить. Нам понравилось и мы обязательно продолжим экспериментировать и улучшать наши мероприятия. Но самое ценное для нас и наших проектов остается неизменным — это люди и тот вайб, который они создают! Благодарю всех партнеров и гостей за то, что вы с нами, за это прекрасное событие!»