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В Шанхае прошла юбилейная конференция IZMENI SOZNANIE 2025 — THIS20

С 23 по 28 апреля в Шанхае состоялась юбилейная, двадцатая конференция IZMENI SOZNANIE — THIS20. В этом году она вновь объединила топ-менеджеров крупнейших рекламодателей, ведущих агентств, медиахолдингов, площадок и технологических платформ. Всего в мероприятии приняли участие 470 гостей.

Центральным событием конференции традиционно стала деловая программа, которая в этом году прошла в обновленном формате.

  • Два равнозначных дня — насыщенные и сбалансированные по структуре и составу спикеров.
  • Динамичные 10-минутные презентации — емкие и яркие выступления от лидеров индустрии.
  • Тайминг обоих дней с 10:30 до 15:30 — в едином потоке, без параллельных сессий.

Над содержанием и качеством программы работала команда IS совместно с контентной редакцией, в состав которой вошли признанные эксперты отрасли:

  • Андрей Сикорский — директор по маркетингу, цифровым и печатным продуктам, РБК
  • Юлия Удовенко — вице-президент по маркетингу группы RW+
  • Александр Сироватский — вице-президент по стратегии,  Media Instinct Group
  • Александр Кубанеишвили — основатель Digital Club
  • Ксения Пономарева — программный директор Digital Club

За два дня на сцену вышли 37 человек. Каждый из них принял участие в открытом голосовании за звание лучшего спикера IS25. Победителем второй год подряд стал Александр Сироватский (Media Instinct Group), получив титул и уникальный арт-объект — результат коллаборации PRT,  IZMENI SOZNANIE и паблик-арт художника ANDREY LUBLINSKY, известного своими символичными визуальными работами.

Каждый день программы завершался ужином — отдельным событием со своей атмосферой, концепцией и культурным акцентом.

Амбассадором первого ужина стал юбилейный партнер мероприятия — Авито Реклама. Вечер прошел под темой «Магнетизма» в Shanghai Exhibition Center — архитектурной и культурной легенде города, построенной в честь китайско-советской дружбы. Музыкальную атмосферу создавали композитор Арсений Трофим и DJ AIWASKA.

Второй ужин с концепцией «Международность» прошел при поддержке E-Promo Group. Вечер объединил три уникальных пространства на культовой площадке Three on the Bund: китайский ресторан Canton Table, итальянский Mercato и американский бар POP с одной из лучших террас города. Музыкальные хедлайнеры вечера — артисты VALDMAN и HOLYMOLLY.

Финальный вечер прошел под слоганом THIS SWEET TWENTY на открытой террасе культового  WOO BAR с панорамным видом на небоскребы Шанхая. Партнером ужина стала компания JAMI LUP, юбилейный партнер мероприятия. На фоне вечерних небоскребов звучал концерт ANIKV, а завершил программу DJ KOZAK.

Помимо насыщенной деловой и вечерней программы, участников ожидала обширная серия мероприятий и активностей.

Были организованы экскурсии по знаковым местам Шанхая, позволяющие взглянуть на город с разных культурных и исторических ракурсов.

В рамках образовательного формата прошла бизнес-игра с директором по e-commerce в «Яндексе» Денисом Марфутиным, выстроенная по модели Executive MBA с кейсом китайского fashion-гиганта SHEIN и темой Disruptive Innovations.

Также состоялся падел-турнир от партнеров PARI и JAMI LUP — событие, которое с этого года станет ежегодной спортивной традицией конференции.

Подводя итоги конференции, генеральный директор  IZMENI SOZNANIE Ольга Тищенко отметила:

«В этом юбилейном для нас году мы решили рискнуть и немного поэкспериментировать с деловой программой, приняв волевое решение сократить время выступлений до 10 минут, убрать параллельные потоки во второй день, сократить общий тайминг первого делового дня. И это отлично сработало! Мы получили очень позитивные отзывы от гостей и обязательно продолжим такой формат. 

Еще одно наше нововведение, которое 100% станет традицией, — спортивный турнир по паделу. Я сама неожиданно для себя стала его участницей и хотела бы продолжить. 

Нам понравилось и мы обязательно продолжим экспериментировать и улучшать наши мероприятия. Но самое ценное для нас и наших проектов остается неизменным — это люди и тот вайб, который они создают! Благодарю всех партнеров и гостей за то, что вы с нами, за это прекрасное событие!»

Партнеры конференции:
E-Promo Group, МТС Ads, «OZON Реклама», «Экран», Сервис лояльности «Апельсин», Х5 Media, MaxMediaGroup, MoeVideo, Brandly Games, Programmatica.com, Whiteleads, AdLook, РАКЕТА, PRT, PARI, CONTENT BURO
Мультимедийный партнер:
Медиахолдинг МАЕР
Конференция IZMENI SOZNANIE
Конференция IZMENI SOZNANIE
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Конференция IZMENI SOZNANIE
Конференция IZMENI SOZNANIE
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Конференция IZMENI SOZNANIE
Конференция IZMENI SOZNANIE
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Конференция IZMENI SOZNANIE
Конференция IZMENI SOZNANIE
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Ольга Тищенко, IZMENI SOZNANIE
Ольга Тищенко, IZMENI SOZNANIE
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Денис Марфутин, Яндекс
Денис Марфутин, Яндекс
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Андрей Сикорский, РБК
Андрей Сикорский, РБК
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Александр Сироватский, Media Instinct Group
Александр Сироватский, Media Instinct Group
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Юлия Удовенко, Группа RW+
Юлия Удовенко, Группа RW+
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Александр Захаров, Digital Alliance
Александр Захаров, Digital Alliance
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Михаил Шкляев, Okkam
Михаил Шкляев, Okkam
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Ярослав Андреев, WildJam
Ярослав Андреев, WildJam
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Роман Тышковский, The Edgers
Роман Тышковский, The Edgers
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Сергей Ефимов, OMD Resolution
Сергей Ефимов, OMD Resolution
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Каролина Соколова, X5 Media
Каролина Соколова, X5 Media
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Яков Пейсахзон, Aвито Реклама
Яков Пейсахзон, Aвито Реклама
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Игорь Пискунов, MOSAIC
Игорь Пискунов, MOSAIC
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Мария Яковлева, МТС
Мария Яковлева, МТС
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Юрий Панов, Группа компаний "Родная речь"
Юрий Панов, Группа компаний "Родная речь"
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Евгений Косолапов, Сколково Китай
Евгений Косолапов, Сколково Китай
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Михаил Гущин, Яндекс
Михаил Гущин, Яндекс
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Первый ужин в Shanghai Exhibition Center
Первый ужин в Shanghai Exhibition Center
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Первый ужин в Shanghai Exhibition Center
Первый ужин в Shanghai Exhibition Center
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Первый ужин в Shanghai Exhibition Center
Первый ужин в Shanghai Exhibition Center
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Анастасия Головинская, Авито и Екатерина Гридчина, Авито
Анастасия Головинская, Авито и Екатерина Гридчина, Авито
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Арсений Трофим
Арсений Трофим
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Артем Пуликов, МТС Adtech и Юлия Сараева, MediaSniper
Артем Пуликов, МТС Adtech и Юлия Сараева, MediaSniper
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Первый ужин в Shanghai Exhibition Center
Первый ужин в Shanghai Exhibition Center
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Первый ужин в Shanghai Exhibition Center
Первый ужин в Shanghai Exhibition Center
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Кристина Мовсесян, Deft by Okkam; Дмитрий Туркевич, Media Sniper; Елизавета Кузнецова, Hybrid; Татьяна Матвеева, МТС Adtech
Кристина Мовсесян, Deft by Okkam; Дмитрий Туркевич, Media Sniper; Елизавета Кузнецова, Hybrid; Татьяна Матвеева, МТС Adtech
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DJ AIWASKA
DJ AIWASKA
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Александр Канищев, Aleph Group Inc; Любовь Никовская, СберСеллер; Анасатсия Панасюк, RuStore; Евгения Ставровская, ГПМ Реклама; Вячевлав Потепко, Квант; Эльвира Сафаева, Weborama
Александр Канищев, Aleph Group Inc; Любовь Никовская, СберСеллер; Анасатсия Панасюк, RuStore; Евгения Ставровская, ГПМ Реклама; Вячевлав Потепко, Квант; Эльвира Сафаева, Weborama
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Второй ужин в Three on the Bund
Второй ужин в Three on the Bund
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Второй ужин в Three on the Bund
Второй ужин в Three on the Bund
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Александр Канищев, Aleph Group Inc и Рената Сайранова, НСПК
Александр Канищев, Aleph Group Inc и Рената Сайранова, НСПК
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Ольга Тищенко, IZMENI SOZNANIE
Ольга Тищенко, IZMENI SOZNANIE
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Лина Владимирова, IZMENI SOZNANIE
Лина Владимирова, IZMENI SOZNANIE
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Дмитрий Калинин, AstraLab и Александра Маргулис, Digital Alliance
Дмитрий Калинин, AstraLab и Александра Маргулис, Digital Alliance
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VALDMAN
VALDMAN
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Сергей Яралян, Realweb и Ксения Пономарева, ArrowMedia // Digital Club
Сергей Яралян, Realweb и Ксения Пономарева, ArrowMedia // Digital Club
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Иван Парышев, AstraLab
Иван Парышев, AstraLab
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Михаил Белошапка, Далее х Скотч и Елена Кашталева, Mediasniper
Михаил Белошапка, Далее х Скотч и Елена Кашталева, Mediasniper
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HOLYMOLLY
HOLYMOLLY
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Екатерина Богдан, ЭКРАН
Екатерина Богдан, ЭКРАН
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Роман Гавричков, Анастасия Лосенкова, Даниил Колесников, Евгения Кодолова, Яндекс
Роман Гавричков, Анастасия Лосенкова, Даниил Колесников, Евгения Кодолова, Яндекс
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Третий ужин в W Shanghai The Bund
Третий ужин в W Shanghai The Bund
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Юлия Долгова, JAMI LUP и Руслан Медведь, PARI
Юлия Долгова, JAMI LUP и Руслан Медведь, PARI
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Татьяна Матвеева, МТС Adtech; Наталия Фалина, OOM by Okkam; Василий Хусаинов, MoeVideo; Светлана Бадехина, MediaSniper; Олег Рогожин, МТС; Юлия Сараева, MediaSniper
Татьяна Матвеева, МТС Adtech; Наталия Фалина, OOM by Okkam; Василий Хусаинов, MoeVideo; Светлана Бадехина, MediaSniper; Олег Рогожин, МТС; Юлия Сараева, MediaSniper
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ANIKV
ANIKV
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Третий ужин в W Shanghai The Bund
Третий ужин в W Shanghai The Bund
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Александр Сироватский, Media Instinct Group
Александр Сироватский, Media Instinct Group
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Юлия Долгова, JAMI LUP и Наталия Фалина, OOM by Okkam
Юлия Долгова, JAMI LUP и Наталия Фалина, OOM by Okkam
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DJ KOZAK
DJ KOZAK
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Иван Парышев, AstraLab; Илья Субботин, Media Direction Group; Станислав Грудзинский, Digital Alliance; Иван Петрушин, Авито
Иван Парышев, AstraLab; Илья Субботин, Media Direction Group; Станислав Грудзинский, Digital Alliance; Иван Петрушин, Авито
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Андрей Ивашкевич, Okko
Андрей Ивашкевич, Okko
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Глеб Сахрай
Глеб Сахрай
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Леонид Коен, The Edgers; Артем Шамарин, Winline; Максим Сырейщиков, JAMI LUP; Руслан Медведь, PARI; Дмитрий Базанов, Buzzoola; Сергей Яралян, Realweb; Ольга Тищенко, IZMENI SOZNANIE; Мария Шмакина, Группа RW+; Роман Гавричков, Яндекс; Никита Кисенков, IZMENI SOZNANIE
Леонид Коен, The Edgers; Артем Шамарин, Winline; Максим Сырейщиков, JAMI LUP; Руслан Медведь, PARI; Дмитрий Базанов, Buzzoola; Сергей Яралян, Realweb; Ольга Тищенко, IZMENI SOZNANIE; Мария Шмакина, Группа RW+; Роман Гавричков, Яндекс; Никита Кисенков, IZMENI SOZNANIE
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