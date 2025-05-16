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С 23 по 28 апреля в Шанхае состоялась юбилейная, двадцатая конференция IZMENI SOZNANIE — THIS20. В этом году она вновь объединила топ-менеджеров крупнейших рекламодателей, ведущих агентств, медиахолдингов, площадок и технологических платформ. Всего в мероприятии приняли участие 470 гостей.
Центральным событием конференции традиционно стала деловая программа, которая в этом году прошла в обновленном формате.
Над содержанием и качеством программы работала команда IS совместно с контентной редакцией, в состав которой вошли признанные эксперты отрасли:
За два дня на сцену вышли 37 человек. Каждый из них принял участие в открытом голосовании за звание лучшего спикера IS25. Победителем второй год подряд стал Александр Сироватский (Media Instinct Group), получив титул и уникальный арт-объект — результат коллаборации PRT, IZMENI SOZNANIE и паблик-арт художника ANDREY LUBLINSKY, известного своими символичными визуальными работами.
Каждый день программы завершался ужином — отдельным событием со своей атмосферой, концепцией и культурным акцентом.
Амбассадором первого ужина стал юбилейный партнер мероприятия — Авито Реклама. Вечер прошел под темой «Магнетизма» в Shanghai Exhibition Center — архитектурной и культурной легенде города, построенной в честь китайско-советской дружбы. Музыкальную атмосферу создавали композитор Арсений Трофим и DJ AIWASKA.
Второй ужин с концепцией «Международность» прошел при поддержке E-Promo Group. Вечер объединил три уникальных пространства на культовой площадке Three on the Bund: китайский ресторан Canton Table, итальянский Mercato и американский бар POP с одной из лучших террас города. Музыкальные хедлайнеры вечера — артисты VALDMAN и HOLYMOLLY.
Финальный вечер прошел под слоганом THIS SWEET TWENTY на открытой террасе культового WOO BAR с панорамным видом на небоскребы Шанхая. Партнером ужина стала компания JAMI LUP, юбилейный партнер мероприятия. На фоне вечерних небоскребов звучал концерт ANIKV, а завершил программу DJ KOZAK.
Помимо насыщенной деловой и вечерней программы, участников ожидала обширная серия мероприятий и активностей.
Были организованы экскурсии по знаковым местам Шанхая, позволяющие взглянуть на город с разных культурных и исторических ракурсов.
В рамках образовательного формата прошла бизнес-игра с директором по e-commerce в «Яндексе» Денисом Марфутиным, выстроенная по модели Executive MBA с кейсом китайского fashion-гиганта SHEIN и темой Disruptive Innovations.
Также состоялся падел-турнир от партнеров PARI и JAMI LUP — событие, которое с этого года станет ежегодной спортивной традицией конференции.
«В этом юбилейном для нас году мы решили рискнуть и немного поэкспериментировать с деловой программой, приняв волевое решение сократить время выступлений до 10 минут, убрать параллельные потоки во второй день, сократить общий тайминг первого делового дня. И это отлично сработало! Мы получили очень позитивные отзывы от гостей и обязательно продолжим такой формат.
Еще одно наше нововведение, которое 100% станет традицией, — спортивный турнир по паделу. Я сама неожиданно для себя стала его участницей и хотела бы продолжить.
Нам понравилось и мы обязательно продолжим экспериментировать и улучшать наши мероприятия. Но самое ценное для нас и наших проектов остается неизменным — это люди и тот вайб, который они создают! Благодарю всех партнеров и гостей за то, что вы с нами, за это прекрасное событие!»