Издательство «Эксмо» пожаловалось на пользователей Avito

Издательство «Эксмо» обратилось в полицию с требованием возбудить административные дела против шести пользователей Avito, которые разместили объявления о продаже электронных версий книг издательства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максима Рябыко.

«Эксмо» настаивает, что таким образом пользователи нарушили ст. 7 КоАП («Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав»). Согласно закону, за нарушение этой статьи грозит штраф до 2 тыс. руб. и конфискация контрафактных электронных экземпляров.

В Avito объяснили, что пользователи сами должны проверять свои объявления на соответствие закону, так как это прописано в условиях использования сервиса. «Компания не выполняет функции правоохранительных, судебных, надзорных и иных компетентных органов и не вправе дублировать их функционал», — сказал представитель компании.

Ранее уже сообщалось о том, что на российских сервисах объявлений «Авито», «Юла», а также в соцсетях стали появляться часные объявления о продаже электронных книг. В Avito тогда также пояснили, что не занимаются цензурой пользовательского контента, но по соответствующим обращениям готовы принять необходимые меры.