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02.11.2023 в 06:50

Издатели сообщили о падении подписки на 30%

Они видят проблему в «Почте России»

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Подписные тиражи на второе полугодие 2023 года показали падение до 30%. В связи с этим издатели обратились к властям с просьбой остановить «уничтожение подписки» на печатные СМИ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати в Минцифры.

В Союзе сообщили, что подписные тиражи на вторую половину 2023 года у многих федеральных и региональных издателей" упали на 15−20% к аналогичному периоду 2022 года, а у отдельных федеральных издательских домов — на 30%. Союз считает виновным в ситуации АО «Почта России», в частности, связывает проблемы со сбоями в доставке газет и журналов подписчикам и повышением подписных цен.

Организация в письме Минцифры просит срочно принять меры, поскольку в период СВО и в преддверии выборов обеспечение читателей выверенной информацией является приоритетной задачей.

По данным собеседника издания, Минцифры, ознакомившись с письмом, обратилось в «Почту России» с требованием предоставить материалы для проверки обоснованности роста тарифов. Участники рынка полагают, что подписки, вероятнее всего, и дальше будут демонстрировать падение.

Ранее сообщалось, что количество газетных киосков в России продолжает сокращаться. За прошлой год их стало на 7,3% меньше. Падение продолжилось и в первом квартале 2023 года.

Пресса
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