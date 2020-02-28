У налоговой службы США накопились вопросы к Олегу Тинькову

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении основателя и акционера группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка»), сообщают «Ведомости» со ссылкой на раскрытие информации TCS Group на сайте LSE.

Слушания пройдут в Лондоне в феврале-апреле 2020 года. На них будут рассматриваться вопросы, которые касаются уплаты налогов. Разбирательство не касается ни одной из операционных компаний Tinkoff Group, предприниматель будет привлечен в качестве частного лица, пишет издание. Тиньков перестал быть гражданином США в 2013 году.

Напомним, сейчас продолжаются судебные разбирательства между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Telegram. Предмет спора — запуск сервисом собственной блокчейн-платформы и криптовалюты. SEC стоит на своей позиции, согласно которой инвесторы собирались зарабатывать на перепродаже Gram, о чем компания Дурова была в курсе.