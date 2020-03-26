Из-за низкой загруженности отели стали предлагать услуги по самоизоляции

Из-за эпидемии коронавируса в марте отели в Москве загружены не более чем на 30%, из-за чего некоторые гостиницы хотят снизить издержки и предлагают номера для самоизоляции, пишет РБК.

Больше всего от пандемии пострадали двух- и трехзвездочные гостиницы, которые сильно зависят от потока туристов из Китая. Загрузку этого сегмента московских гостиниц в JLL прогнозируют по итогам марта на уровне 10−15%, загрузка центральных гостиниц категорий четыре-пять звезд составит максимум 20−30%.

Как говорит руководитель направления гостиничного бизнеса консалтинговой компании JLL Яна Уханова, для столичных гостиниц это шоковые показатели. Сейчас загружены только те отели, которые связаны с авиакомпаниями, рейсы которых еще не отменены.

В январе 2020 года средняя загруженность качественных гостиниц в Москве составляла 62,8% против 57,5% годом ранее, в феврале — 68,7% против 68,5%. Основные изменения для отельеров случились после 18 марта, когда правительство РФ объявило о запрете въездного туризма. Еще более неутешительный прогноз эксперты составили на апрель. По их словам, загруженность гостиниц в этот период составит не более 10%.

Кроме сдачи номеров для самоизолирующихся, гостиницы стали снижать стоимость номеров на 50%, чтобы привлечь тех, кто задумывается о долгосрочной аренде (одна или две недели). В первую очередь эта мера направлена на тех, кто вернулся из-за границы и обязан держать 14-дневный карантин.