Из-за карантина россияне ставят на белорусский футбол и создание вакцины от COVID-19

Букмекерские конторы и их клиенты, привыкшие делать ставки на спортивные события, вынуждены искать новые поводы для заключения пари, пишет издание «Медиазона». Большинство значимых спортивных событий отменены или отложены на длительный срок из-за угрозы распространения коронавируса.

УЕФА приостановила матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, отложено проведение чемпионатов большинства европейских стран, включая Италию, Францию и Англию. Олимпиада в Токио перенесена на следующий год, как и «Евровидение», в Швейцарии не пройдет чемпионат мира по хоккею. В России также ближайшее время никаких соревнований не будет.

Из-за пандемии по итогам года рынок ставок в России впервые за время своего существования может упасть на 50%, предполагают эксперты. Первая саморегулируемая организация букмекеров обратилась к правительству с просьбой временно снизить минимальный размер целевых отчислений. Он составляет 15 млн рублей, каждая букмекерская контора должна платить их раз в квартал.

Однако те, кто привык делать ставки, продолжают заниматься этим даже в новых трудных условиях. Например, они переходят на киберспорт, число ставок на который по сравнению с мартом прошлого года выросло в восемь раз. Большинство (79,9%) начали ставить на киберфутбол.

Единственный действующий чемпионат Европы на данный момент — Высшая лига Белоруссии, первый тур которой прошел в минувшие выходные. Общая сумма ставок на него выросла в 14 раз, а размер средней ставки увеличился на 26%.

На сайте «Чемпионат.сom» в разделе «Ставки» появились неспортивные пари. Сейчас там можно встретить необычные прогнозы, вроде: «Букмекеры: Pornhub не откроет доступ россиянам к премиум-подписке», «Букмекеры: Дудь не станет снимать фильм о коронавирусе в 2020 году» или «Букмекеры: России не грозит дефицит гречки и туалетной бумаги».

Как выяснило издание, из-за пандемии россиянам не на что делать ставки, а журналистам, отвечающим за этот раздел, нечего писать. «Нет матчей, поэтому букмекерам приходится что-то придумывать, а нам — приходится перестраиваться, от этого никуда не деться», — говорит журналист Петр Кондаков.

В двух легальных букмекерских конторах есть новые разделы, которые связаны только с события пандемии коронавируса. «Там заключаются пари о времени создания вакцины от COVID-19, возобновления различных спортивных турниров, введения запрета на въезд и выезд из Москвы или о прекращении продажи гречки в столичных супермаркетах», — пишет «Медиазона». И эти разделы популярнее белорусского футбола.

Ранее стало известно, что из-за закрытия фитнес-клубов россияне отправились покупать спортивный инвентарь для дома. В Москве продажи таких товаров выросли на 33%, а в целом по России — на 6,5%.