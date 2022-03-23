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23.03.2022 в 05:40

Из России возможен отъезд до 100 тысяч IT-специалистов

Это будет уже вторая волна эмиграции

Россию в ближайшее время могут покинуть до 100 тыс. человек в рамках «второй волны» эмиграции IT-специалистов. Такое мнение высказал глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, пишет «Интерфакс».

По его словам, первая волна — 50−70 тысяч человек уже уехали. Сдерживают вторую волну только дорогие билеты, цены на жильё и проблемы с транзакциями.

Bloomberg со ссылкой на источники уже сообщил, что Google начала негласно вывозить сотрудников из России в последние недели. В московском офисе компании работает 244 человека, она помогает всем, кто выразил заинтересованность в переезде.

Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что из России в конце февраля уехали «табуны» IT-специалистов, выбрав для временной дислокации в основном ближнее зарубежье.

В связи с этим Минцифры подготовило меры поддержки IT-отрасли. В рамках нового пакета мер все IT-компании на три года освободят от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники, занятые в разработке ПО, получат отсрочку от призыва в армию. Кроме того, разработчикам мобильных приложений предоставят налоговые преференции.

В Минцифры заявляли, что ведут большую работу с отраслью по формированию дополнительных и точечных мер поддержки конкретных сегментов IT-индустрии.

IT-специалист
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