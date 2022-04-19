Из поиска «Яндекса» исчезли ссылки на заблокированные Роскомнадзором СМИ и соцсети

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайты заблокированных Роскомнадзором изданий. В частности, пропали ссылки на «Медиазону», «Медузу», «Настоящее время» (данные СМИ признаны в России иноагентами). Ссылки на их социальные сети при этом остались.

Кроме того, системы «Яндекс.Поиск» и «Поиск Mail.ru» (принадлежит VK) перестали отображать в поисковой выдаче ссылки на официальные сайты заблокированных в России соцсетей Instagram и Facebook (запрещённые в РФ соцсети; обе принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

При попытке найти сайты в поисковой выдаче «Яндекса» появляется сообщение: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ». Так компания ссылается на поправки к «Закону об информации…», принятые в 2017 году, согласно которым поисковикам запрещено выдавать российским пользователям сведения о заблокированных ресурсах. Из выдачи «Поиска Mail.ru» ссылки полностью удалены.

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически.