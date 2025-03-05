Из Люксембурга в Калининград: владельцы «О`кей» переводят бизнес в Россию

O’Key Group S.A., развивающая сети «О`кей» и «Да!», планирует провести редомициляцию, переехав из Люксембурга в Калининградскую область. Перевод бизнеса в российскую юрисдикцию может быть связан со сделкой по продаже локальному менеджменту, сообщает «Коммерсант».

В случае завершения процедуры O’Key Group S.A. станет международной компанией в форме публичного акционерного общества (МКПАО), продолжив работу в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.

В O’Key Group S.A. указывают, что редомициляция не окажет влияния на бизнес-процессы и операционную деятельность. Однако процедура позволит крупным держателям акций розничной сети надеяться на получение дивидендов, отмечают эксперты издания. Кроме того, это повышает ценность бумаг в глазах инвесторов.

Ранее стало известно, что O`Key Group S.A. передаст российскому менеджменту сеть гипермаркетов «О`кей». В периметр соглашения войдут магазины, товарный знак, логистическая инфраструктура и прочие активы.

При этом дискаунтеры «Да!», запущенные в 2015 году, в сделку не вошли. Владельцы бизнеса готовятся сосредоточиться на развитии этой сети.