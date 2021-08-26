Brandson провели ребрендинг Deutsche Telekom IT Solutions

В России стратегическое подразделение немецкой Deutsche Telekom IT Solutions холдинга Deutsche Telekom (DT) с 1995 года предоставляет услуги в информационной и телекоммуникационной сферах сегмента В2В. После того, как компания вышла на новый уровень, у нее появилась необходимость в ребрендинге. Команда креаторов из Brandson (TSN) рассказала Sostav, как удалось сделать акцент на экспертности российской компании, подчеркнув ее немецкие корни.

Перед нами стояла задача обновить интерьер офисов и дизайн сайта, отметив принадлежность компании к материнскому бренду в Германии. Поэтому DT IT Solutions сохранил общие с ним элементы фирменного стиля: букву «T» в логотипе и фирменный цвет маджента, а также присущую ему легкость коммуникаций.

Агентство Brandson помогло компании адаптировать международную HR-кампанию бренда Deutsche Telekom #Iwillnotstop для российского рынка. Хештег рассказывает о личной мотивации каждого из сотрудников подразделений DT по всей Европе. Так мы создали атмосферу прогрессивного сообщества, в котором специалисты из разных областей IT работают для достижения общей цели.

Помимо визуального воплощения на макетах, специалисты агентства провели фотосессию и видеосъемку сотрудников российских филиалов компании, адаптировали генеральный имиджевый ролик для русскоязычной аудитории и разработали рекламные макеты для носителей. В промо-роликах герои DT IT Solutions рассказали о своей работе и мотивации.

Игорь Чупалов, генеральный директор Deutsche Telekom IT Solutions: Главная задача ребрендинга — стать еще ближе к головному офису, показать внутренние изменения в сторону инноваций и лидерства, а также заявить о себе с новой HR-концепцией. Она подчеркивает, что каждый сотрудник вносит вклад в проекты, которые меняют мир. Мы взяли лучшее от старой компании: наши европейские ценности, международный опыт, главные составляющие корпоративной атрибутики, такие как всеми любимый цвет маджента, лого «Т» и слоган Life is for sharing. И преобразовали все это в новый бренд — Deutsche Telekom IT Solutions.

Более того, команда Brandson разработала дизайн-концепцию и интерьер выставочного стенда для конференций. В основу легли понятия «мобильность и взаимодействие», поскольку его главная задача — привлечение активных и энергичных партнеров. Поэтому все элементы и конструкции стенда модульные и мобильные, а площадь функционально зонирована.