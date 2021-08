Brandson провели ребрендинг Deutsche Telekom IT Solutions

Игорь Чупалов, генеральный директор Deutsche Telekom IT Solutions:

Главная задача ребрендинга — стать еще ближе к головному офису, показать внутренние изменения в сторону инноваций и лидерства, а также заявить о себе с новой HR-концепцией. Она подчеркивает, что каждый сотрудник вносит вклад в проекты, которые меняют мир. Мы взяли лучшее от старой компании: наши европейские ценности, международный опыт, главные составляющие корпоративной атрибутики, такие как всеми любимый цвет маджента, лого «Т» и слоган Life is for sharing. И преобразовали все это в новый бренд — Deutsche Telekom IT Solutions.