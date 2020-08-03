ivi открывает автокинотеатр в Москве – он заработает на «Флаконе»

Видеоплатформа IVI открывает автокинотеатр в Москве. Он начнет работу на территории дизайн-завода «Флакон», рассказали Sostav представители сервиса.

«Кинофлакон IVI» откроется 7 августа. В компании отмечают, что туда пустят как гостей на автомобилях, так и зрителей без машин.

Планируется, что drive-in кинотеатр проработает до конца октября. Организаторы предложат несколько сеансов в день: первый начинается в 21:00, а последний — в полночь. Кинотеатр откроют премьерой — первым фильмом, который покажут на «Флаконе», станет «Banksy: расцвет нелегального искусства» режиссера Элио Эспана. Официальный прокат картины стартует 20 августа.

Программу для кинотеатра подобрала кинокритик Алиса Таежная. В первые недели работы в «Кинофлаконе IVI» покажут «Патерсона» Джима Джармуша, «Конформиста» Бернардо Бертолуччи, «Мамочку» Ксавье Долана, «Аритмию» Бориса Хлебникова, «Шоссе в никуда» Дэвида Линча и другие фильмы. Пользователи по всей России, которые не попадут на «Флакон», смогут увидеть большую часть программы в специальном разделе на ivi.

Также организаторы планируют запустить две спецпрограммы: «Полночь» с классическими и новыми триллерами и хоррорами для ночных показов и «Лето любви» с романтическими фильмами об отношениях, страсти и соблазне, добавили в ivi. Кроме того, в афише появятся музыкальные события.

«Кинофлакон IVI» займет всю заднюю парковку дизайн-завода. На ней установили экран размером 16×7 метров. «Зрительный зал» разделили на зоны: пространство для тех, кто на машине, и лаунж-зоны для зрителей без автомобилей — с верандой, шезлонгами и балконом.

Пространство рассчитано на 210 человек. Билеты в кинотеатр стоят от 500 до 1000 рублей.

Алиса Таежная, куратор программы «Кинофлакона IVI»: Летний драйв-ин — это не просто место, где смотришь кино: это всегда компания, тёплый вечер и разговор с друзьями на несколько часов. Я росла на замечательных американских фильмах, в которых драйв-ин — место действия и встречи, главное занятие вечера и замечательная привычка тёплого времени года, которой в нашей стране, к сожалению, никогда не было. Кинотеатр под открытым небом — решение для смутного переходного времени, когда нам нужно много свежего воздуха и хочется смотреть кино вместе: этим летом мы будем заново учиться сближаться.

Ранее об открытии автокинотеатров в Москве объявили Транспортный комплекс Москвы и «Яндекс», Xiaomi и «Делимобиль». О подобных планах говорили в «Каро». Также проекты запустили в Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Новосибирске.