ivi договорился о сотрудничестве с продюсером Алексеем Казаковым

Онлайн-кинотеатр ivi заключил сделку first look deal со сценаристом и продюсером Алексеем Казаковым. Двухлетний контракт даст онлайн-кинотеатру приоритетное право выбора проектов этого автора, сообщают «Ведомости».

Казаков должен написать для онлайн-кинотеатра два оригинальных сериала по 8−10 эпизодов в каждом. Кроме того, он выступит продюсером и шоураннером в других проектах онлайн-кинотеатра. Согласно контракту он будет участвовать в восьми проектах в год.

Директор департамента производства оригинального контента ivi Originals Вадим Соколовский отметил, что для сотрудничества выбран Казаков, так как он — один из самых интересных комедиографов России, который успешно экспериментирует с жанрами. Он известен в первую очередь по работе над сценариями первых двух частей популярной кинофраншизы «Горько!», участвовал в создании сценариев комедий «Самый лучший день» и «Родные».

Для ivi это уже шестая с начала лета сделка c создателями контента. Видеосервис, в частности, заключил эксклюзивные контракты и сделки first look deal с кинокомпанией «Среда», Hype Film, Star Media, а также продюсером Владимиром Масловым и сценаристом Андреем Золотаревым. В общей сложности эти контракты, согласно подсчетам «Ведомостей», обеспечат ivi в ближайшие два года выпуск порядка 50 проектов.

Заключенные контракты создают систему производства качественных проектов для ivi и позволяют поставить их производство на поток, закрыв тем самым потребности в оригинальных проектах на ближайшие два-три года. В ivi пояснили, что открыты для взаимодействия и с другими компаниями.

Однако эксперты рынка сомневаются в том, что originals станут окупаемыми. Директор Института современных медиа Кирилл Танаев отмечает, что все платформы сейчас находятся в инвестиционной модели, создают оригинальные проекты на деньги акционеров. У видеосервисов с точки зрения развития бизнеса нет сейчас альтернативы ставке на оригинальные проекты, уверен он.