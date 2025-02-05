Игорь Матвиенко анонсировал создание мюзикла о группе «Иванушки International»

Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко в интервью «РИА Новости» сообщил о планах создать мюзикл о группе «Иванушки International».

Матвиенко считает, что проект будет востребован, так как зрителям нужны «простые» эмоции и «добрая» музыка.

«Это как раз о том, чего людям не хватает — абсолютно простых эмоций. Это очень добрая музыка. Такое романтическое настроение», — сказал композитор.

Продюсер также поделился, что ранее пробовал создавать «взрослый» репертуар для музыкального коллектива, но он не соответствовал их имиджу.

«В мюзикле можно возродить историю, когда «Иванушки» были пацанами», — добавил он.

Группа «Иванушки International» была создана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко. Сейчас в ее состав входят Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.