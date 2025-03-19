Иван Ургант передумал вести бизнес по-французски

Российский телеведущий Иван Ургант закрыл ИП в Париже спустя год после регистрации, пишет РИА Новости.

Основной деятельностью ИП было указано производство шоу, концертов, оперных и танцевальных представлений, театральных и других постановок.

В качестве адреса индивидуального предпринимателя значился жилой дом в 7 округе Парижа. По этому же адресу числится компания Урганта, которую он зарегистрировал вместе с женой Натальей Кикнадзе в марте 2015 года. Компания занимается арендой земли и недвижимости и владеет двумя объектами недвижимого имущества.

Шоумен зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя 11 марта 2024 года, а закрыл ИП 18 марта 2025 года после публикации РИА Новости.

Сам Ургант в своем Telegram-канале сообщил, что не переезжает и не начинает бизнес. Он также написал, что идет гулять с собаками по ЦАО, намекая на то, что находится в Москве.

В очередной раз стало видно, как человек предполагает, а интернет располагает.