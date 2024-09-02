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02.09.2024 в 18:10

Российские вендоры на 15% поднимут цены на софт

Также подорожают IT-услуги и смежные работы

С сентября ряд российских вендоров увеличат цены на свое программное обеспечение (ПО) в среднем на 15%. В частности, повышение касается инфраструктурного софта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию-интегратор «Информзащита».

В группе компаний «Цифра» изданию подтвердили предстоящее повышение цен. Там пояснили, что осенью традиционно начинается процесс бюджетирования для многих организаций, поэтому поставщики ИТ-решений уже сейчас будут поднимать стоимость на свою продукцию. По прогнозам специалистов «Цифры», рост цен на рынке ПО может составить 20%.

Кроме того, цены вырастут на IT-услуги и смежные работы, добавляют эксперты группы. По их словам, это произойдет из-за того, что полностью расплачиваются с подрядчиками обычно после выполнения всех работ, которые могут длиться несколько месяцев. Поэтому компаниям нужно предусматривать расходы, в том числе, на выплату зарплат, используя заемные деньги. А высокая ключевая ставка и стоимость заемных средств увеличивают их издержки.

В первой половине 2023-го более тридцати крупных ИТ-компаний подписали с Минцифры «ценовую хартию». Ее цель — сдерживание цен на российское ПО. Согласно документу, участники должны добровольно сдерживать рост цен на уровне 15% в год с учетом инфляции. В ведомстве изданию сообщили, что сейчас у крупных разработчиков софта, которые подписали хартию, так и получается — рост цен не превышает 15% с учетом инфляции.

Софт затраты на программное обеспечение Вендоры
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