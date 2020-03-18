Роскомнадзор будет лишать СМИ лицензии за распространение фейков о коронавирусе

Роскомнадзор объявил о готовности блокировать и лишать СМИ лицензии за распространение ложной информации о коронавирусе, предупреждает пресс-служба ведомства. Жесткие меры могут последовать в соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации».

Представители ведомства круглосуточно мониторят все средства массовой информации, социальные сети и видеохостинги. Также Роскомнадзор постоянно связывается с органами правопорядка и Генеральной прокуратурой РФ, чтобы быстро реагировать на каждый случай.

Роскомнадзор блокирует доступ к ресурсам, которые распространяют ложную информацию об эпидемии коронавируса в России с начала марта. Несколько сообщений, опубликованных в Facebook и «ВКонтакте», внесены в реестр запрещенной на территории страны информации.

В Group-IBС, которая занимается расследованием киберпреступлений, заявили, что речь о голосовом сообщении. Его массово распространяли боты «ВКонтакте» и через групповые чаты WhatsApp. В сообщении рассказывалось о заражении множества москвичей коронавирусом нового типа. Якобы в стране уже зарегистрировано 20 тыс. случаев коронавируса. Новость быстро распространялась, она набрала порядка 12 тыс. репостов.