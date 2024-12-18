Исследование iConText Group: «Профессия: руководитель»

В условиях, когда бизнес-среда постоянно меняется и эволюционирует, одна из ключевых позиций, определяющих успех и стабильность развития компаний, отводится управленцам. Чтобы изучить разные аспекты этой профессии и показать, как руководители сами видят и оценивают свою роль, эксперты iConText Group провели исследование. О процессе, мнениях и результатах исследования Sostav рассказала команда компании.

Методология исследования

Для оценки мнений руководителей на тему их управленческих навыков и представления о разных аспектах менеджмента мы опросили 1 500 респондентов: руководителей департаментов, подразделений, топ-менеджеров и основателей компаний. Для анкетирования также задействовали аудиторию Ассоциации менеджеров России.

Объект исследования — руководители на различных уровнях управления, их профессиональные и персональные качества, опыт и взгляды на эффективность управленческих практик.

Предмет исследования — анализ профессиональной деятельности управленцев, их восприятие и оценка собственных ролей в контексте управления, а также влияние обучения и корпоративной культуры на их эффективность в рамках менеджмента.

Период проведения: июль — октябрь 2024.

Инструменты: количественное исследование методом онлайн-опроса руководителей.

60% опрошенных руководителей, а это большинство, старше 45 лет. 36% управленцев находятся в средней возрастной категории — от 30 до 45 лет. И только 6% опрошенных оказались молодыми руководителями, в возрасте до 30 лет.

Также в исследовании приняли участие представители разных отраслей бизнеса: производство, строительство, IT, образование, финансы и страхование, ретейл, медицина и фарма, реклама, транспорт, государственные организации и др.

Подробную статистику по распределению отраслей можно посмотреть на графике:

Результаты исследования

Сколько людей в подчинении у руководителей

42% опрошенных руководителей ответили, что управляют командами до 10 человек.

30% респондентов управляют командами от 10 до 30 человек.

28% руководителей управляют командой более 50 человек.

Ключевой инсайт

На основе опроса можно сделать вывод, что респонденты управляют разнообразными командами: до 10 человек, а также от 10 до 30 и более человек. Наличие в выборке руководителей, управляющих как крупными, так и средними и небольшими командами, свидетельствует о разнообразии управленческого опыта и предоставляет широкий спектр перспектив в понимании управленческих вызовов и стратегий в различных масштабах бизнеса. При этом 58% руководителей управляют средними и крупными командами, что подчеркивает высокий уровень управленческих навыков и опыта респондентов.

Также мы сравнили, как возраст респондентов соотносится с их опытом работы на руководящих должностях и количеством людей в подчинении.

70% респондентов в возрасте до 30 лет управляют командой до 10 человек.

81% респондентов старше 45 лет занимают руководящую должность более 5 лет.

56% опрошенных руководителей старше 45 лет управляют средними и крупными командами.

Эти данные подчеркивают различие в опыте и уровне ответственности между молодыми и опытными руководителями. Молодые чаще управляют небольшими командами и только начинают свою карьеру в руководящих ролях, в то время как руководители старшего возраста имеют обширный опыт и чаще управляют большими командами. Это различие подчеркивает важность карьерного роста и накопления опыта в процессе перехода от нижних уровней управления к более высоким и ответственным позициям.

Учились ли руководители управленческим навыкам

Большинство опрошенных — 61% — не проходили обучающие программы для руководителей и получали необходимые навыки и знания самостоятельно. Это подчеркивает значимость практического опыта и самообучения в развитии управленческих компетенций.

39% респондентов проходили специализированные обучающие программы для руководителей. Это говорит о том, что формальное образование и систематический подход к развитию управленческих навыков также играют важную роль.

Для сравнения, по результатам исследования DevCrowd за 2023 год, в рамках которого было опрошено 570 тимлидов, руководителей разработки и СТО, основные источники знаний для большинства управленцев — статьи, Telegram-каналы и книги. Это подтверждает данные, что руководители часто приобретают навыки и знания самостоятельно.

Вот как в процентном соотношении распределились ответы респондентов на вопрос «Ваши любимые форматы получения новых знаний?»:

Назира Опарина, вице-президент по развитию iConText Group: Обучение взрослых в целом имеет свои особенности: необходимо преодолеть внутренний барьер — «Зачем мне учиться? Я уже руководитель, закончил институт, слушал курсы, много читаю — я и так всё знаю»;

среда, в которой находится взрослый человек, не способствует обучению. Он с утра до вечера работает, не говоря уже о том, что есть семья, друзья и другие дела;

обучение в основном состоит из лекций и тренингов. Но мозг устроен таким образом, что если не использовать на практике то, чему учился, — это деньги на ветер. Чтобы преодолеть эти барьеры, взрослый человек должен видеть фактическое применение полученных навыков. Поэтому при формировании образовательного контента необходимо составить блок практического подкрепления знаний — это не менее 30% от всего контента.

Павел Безяев, лидер сообщества Digital Learning: Руководителю обязательно нужны навыки, которые помогают выстроить эффективную коммуникацию с командами, работающими в удаленном и гибридном формате. Намного проще отслеживать работу сотрудников очно, когда ты видишь людей и их действия лично. Однако совершенно другое дело — поддерживать мотивацию и вовлеченность сотрудников, ставить им релевантные цели и задачи, когда общение происходит только онлайн. Я также считаю важным, чтобы руководитель обладал эмоциональным интеллектом и навыками регулярного менеджмента, умел мотивировать подчиненных и повышать их вовлеченность в процессы. Эти компетенции остаются необходимыми в любом случае. Хочется выделить системное мышление и умение слушать и слышать своих сотрудников. В целом, для эффективного переноса теоретических знаний в практическую плоскость необходима именно практическая часть и возможность очного взаимодействия, например, в группах с кураторами. Конечно, если нет возможности организовать это в офлайн-пространстве, можно ограничиться онлайном — это лучше, чем ничего.

Ключевой инсайт

Хотя большинство руководителей полагаются на самообучение и практический опыт в развитии управленческих компетенций (61%), существует также значительная часть тех, кто придает большое значение формализованному обучению (39%). Это подчеркивает, что существуют различные пути развития управленческих навыков и что оба подхода имеют свое место в карьере руководителя.

Распространенной ошибкой является одинаковый подход к обучению для разных отделов. Эффективность повышается, когда контент разрабатывается с учетом потребностей конкретных департаментов. Для усвоения базовой информации может быть достаточно онлайн-курсов, однако закрепление навыков требует практических упражнений и, по возможности, очного взаимодействия — будь то групповая работа или менторинг.

Какие аспекты управления наиболее сложные для руководителей

Для большинства опрошенных руководителей (64%) самый сложный аспект — стратегическое управление бизнесом. Это может отражать высокие требования к комплексному мышлению и принятию решений в условиях неопределенности.

Для оставшихся 36% руководителей максимально сложный аспект — управление командой. Это подчеркивает значимость межличностных навыков и умения эффективно мотивировать и координировать работу группы.

Эти данные подтверждают и результаты исследования DevCrowd за 2023 год: руководители могут одновременно сталкиваться со сложностями во взаимодействии с командой и другими специалистами, а также в принятии стратегических решений, построении и изменении процессов.

Вот топ-5 ответов руководителей на вопрос «Что для вас было самым сложным за последний год?»:

Ключевой инсайт

Успешное руководство требует сбалансированного набора навыков, как в стратегическом планировании и принятии решений, так и в межличностном взаимодействии и командной работе. Разнообразие в ответах также указывает на то, что разные руководители сталкиваются с разными вызовами в зависимости от их личных компетенций, опыта и конкретной сферы деятельности их бизнеса.

Григорий Бахин, коммерческий директор Unisender: Ключевые проблемы, возникающие при управлении командой, — это удержание сотрудников, поддержание уровня вовлеченности, качественная коммуникация с теми, кто работает на удаленке, а также поиск и найм квалифицированных кадров. Чтобы работа с командой была эффективной, необходима полноценная HR-стратегия, отражающая ключевые фокусы бизнеса. Она должна включать основные метрики повышения эффективности команды и план действий по их достижению. Таким образом, руководитель берет на себя функции HR, независимо от того, какое направление C-level он возглавляет. Работа с командой становится всё более маркетинговой — от привлечения сотрудников до сегментации их по поколенческой теории и предоставления релевантного набора компенсаций и льгот. Главная проблема — постоянно меняющийся контекст, из-за которого для руководителя и бизнеса на первый план выходит адаптация. Можно нарисовать в конце года классные планы, составить прогнозы, но после результата первого квартала следующего года станет понятно, что все изменилось и надо заново перепридумывать задачи, фокусы, смыслы. Особенно это важно для малого и среднего бизнеса.

Вывод по проведенному исследованию

Исследование «Профессия: руководитель» подчеркивает важность роли управленцев в успешном развитии компаний. Оно демонстрирует, что руководители сталкиваются с разнообразными вызовами, включая стратегическое управление бизнесом и межличностные аспекты управления командой. Большинство опрошенных (81%) четко идентифицируют себя с профессией руководителя, что подчеркивает их осознанное отношение к управленческой роли.

Исследование также выявляет, что нет единого пути в развитии управленческих навыков: одни руководители достигают успеха через самообучение и практический опыт (61%), в то время как другие придают большое значение формализованному образованию и специализированным программам (39%). Это разнообразие подходов подчеркивает, что эффективное управление требует гибкости и адаптации к различным условиям и ситуациям.

Ключевой аспект, выявленный в исследовании, — признание важности наставничества и обучения. Большинство руководителей (59%) считают, что это может значительно повысить их эффективность, особенно при выполнении сложных или новых задач. Это отражает осознание необходимости постоянного профессионального развития и обучения. Также важная роль отводится внешним и внутренним коммуникациям. 61% и 74% респондентов соответственно отметили, что это фундаментальные элементы, влияющие на общую эффективность и результативность бизнеса.

В целом исследование подчеркивает, что роль руководителя многогранна и требует разностороннего подхода. Эффективное управление, адаптация к изменениям, развитие ключевых навыков и постоянное обучение — все это критически важно для успеха и стабильного развития компаний в динамичной бизнес-среде.