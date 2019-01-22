Исследование: Половину свободного времени россияне проводят у телевизора

В 2018 году среднестатистический пользователь телевизионных сервисов МТС проводил у телевизора 3 часа 40 минут в сутки. Это почти половина времени, не занятого работой или сном, сообщается в исследовании оператора.

Больше всего времени в 2018 году зрители тематических каналов посвятили фильмам и сериалам: на их долю приходится 43,2%. Следующими по популярности являются ТВ каналы для детей — 22,7%. Познавательные и развлекательные каналы примерно поровну делят пользовательские предпочтения: 12,2 и 11,8% соответственно. Порядка 4% времени зрители проводят за просмотром музыкальных каналов, а 2,1% в их предпочтениях занимает спорт. Оставшееся время приходится на новостные и региональные каналы, а также на каналы для взрослых.

Самая высокая средняя продолжительность телесмотрения в день приходилась на выходные дни зимних и весенних месяцев: в феврале она достигала 4 часов 30 минут, в марте всего на 15 минут меньше. В выходные дни наиболее интенсивное время телесмотрения приходится на вечерние часы, в то время как в будни телевизор чаще всего включен с 15.00 до 20.00.

Всплеск активности был зафиксирован в июне и июле. Причиной стал Чемпионат мира по футболу и продолжительность трансляций матчей, которые длятся в среднем два с половиной часа, а с учетом дополнительного времени в отдельных играх — более трех часов. В 2018 году абоненты в среднем переключали каналы всего семь раз в сутки, но при этом охват каналов, которые зрители отслеживают в течение месяца увеличился до 30.

«Анализ пользовательских предпочтений свидетельствует о том, что телевидение остается одной из самых популярных форм досуга у россиян. Большую часть свободного времени люди ежедневно тратят на просмотр телевизора. При этом зритель с каждым годом становится более требовательным и избирательным: он формирует собственную программу, исходя из личных интересов, и это становится возможным только при доступе к широкому спектру каналов. Мы видим, что зритель делает выбор в пользу более качественного и профессионального контента и готов платить за него», — отметила директор департамента маркетинга фиксированного бизнеса и ТВ ПАО «МТС» Наталья Братчикова.