Исследование: фиксированная часть зарплат российских сотрудников сокращается

Доля фиксированной части зарплаты у российских сотрудников меньше, чем в европейских странах, и последние пять лет она снижается. Меньшая доля фиксированной зарплаты характерна для компаний с большим количеством работников и для государственных предприятий, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование ВШЭ «Структура зарплат в российской экономике: что говорят данные предприятий».

За последние несколько лет фиксированная часть зарплаты российских сотрудников сократилась в среднем на 10 процентных пунктов и составила около 80%. У рабочих эта доля несколько выше (81,4%), чем у руководителей (79,5%) и служащих (79,1%).

Доля фиксированной части оплаты труда в России меньше, чем в среднем в Европе (93%), но сопоставима с показателями для португальских фирм (75%). При этом с 2012 по 2017 год она сократилась примерно на 10 п. п. Как предполагают авторы, предприятия стараются «подстраховаться» на фоне проблем в экономике: сокращение переменной части зарплаты является одним из основных способов сокращения издержек компаний в кризис, которое позволяет не увольнять работников, то есть можно сокращать фиксированную часть, не индексируя ее при инфляции.

Кроме того, меньшая доля фиксированной зарплаты характерна скорее для предприятий с большим количеством работников (77,5%), чем с меньшим (около 80%), а вот различия между предприятиями с большей/меньшей текучестью персонала и приростом/сокращением численности не слишком велики. Аналогична ситуация с размером зарплат, когда предприятия с большей средней зарплатой имеют более низкую долю фиксированной части (более 25 тыс. руб. в месяц — 77%, менее — 84%). Межотраслевые различия невелики, за исключением сферы услуг — там доля фиксированной части ниже.

Более высокая доля фиксированной части характерна для предприятий с иностранной собственностью (84,7%), в то время как на предприятиях с госсобственностью, напротив, доля фиксированной части меньше (78,4%). Госпредприятия более активно пользуются механизмом гибкости через высокую долю переменной части. Хотя традиционно считается, что профсоюзы заинтересованы в большей жесткости зарплат и большей доле фиксированной части, наличие у предприятия профсоюза в РФ снижает долю фиксированной части зарплаты работников.