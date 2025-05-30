Исследование COLIZEUM AGENCY: как изменилась аудитория компьютерных клубов в 2025 году

Рекламное агентство СOLIZEUM AGENCY представило свежие данные о посетителях компьютерных клубов. В исследовании 2025 года участвовали 5003 респондента, которые ответили на вопросы, связанные с личной жизнью, увлечениями, геймингом и отношением к бренду COLIZEUM. Команда агентства поделилась с Sostav результатами исследования.

Методология опроса

Опрос был доступен только с игровых компьютеров в клубах COLIZEUM. В итоговую выборку вошли ответы респондентов, которые потратили на заполнение анкеты более 10 минут — так удалось минимизировать результаты со случайными ответами.

Вместе веселее

Еще несколько лет назад ядро аудитории составляли начинающие киберспортсмены и хардкорные геймеры, которые уделяли особое внимание мощности железа в клубах. Теперь же важность технических характеристик постепенно отходит на второй план: у 54% опрошенных даже есть собственный игровой ПК или ноутбук дома. В клубы приходят ради социализации — хорошо провести время и повеселиться с друзьями. Успех в играх становится одним из способов позиционирования себя в обществе — о выигранных катках с гордостью рассказывают друзьям и единомышленникам.

Больше чем «игрушки»

Восприятие гейминга меняется, в частности, и у старшего поколения: 33% родителей в 2025 году полностью одобряют увлечение своих детей играми. Изменения произошли в том числе благодаря киберспорту, ставшему всемирно признанный видом спорта с огромными призовыми фондами. Благодаря широкой информационной поддержке турниров по различным играм гораздо меньше людей стали считать гейминг бесполезной тратой времени.

После работы — в компьютерный клуб

С каждым годом аудитория компьютерных клубов взрослеет. В COLIZEUM уменьшается число школьников и увеличивается количество взрослых, финансово независимых гостей от 18 до 30 лет. По сравнению с 2024 годом доля работающих геймеров выросла на 7,8%. 55,5% опрошенных назвали зарплату на работе основным источником дохода, и только 18,1% посетителей находятся на полном финансировании родителей.

Футбол > Киберспорт

Интересы гостей не замыкаются исключительно на видеоиграх. 53,6% респондентов регулярно занимаются физической активностью, а также следят за профессиональным спортом. В топ самых популярных дисциплин попали футбол (24,5%), киберспорт (21%), смешанные единоборства (13,5%) и баскетбол (12,3%). Парадоксально, но среди гостей компьютерных клубов футбол оказался популярнее «профильного вида спорта» — киберспорта.

Всегда на связи

Telegram по-прежнему остается самым популярным средством общения среди гостей (79,5%). По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 10%. Согласно опросу, после блокировки Discord в октябре 2024 года 62,5% геймеров перешли общаться именно в мессенджер. Сейчас это одна из главных площадок для коммуникации с гостями. В Telegram можно запускать чат-боты с промокодами или эксклюзивными предложениями, а также повышать узнаваемость бренда через размещение посевов в группах, популярных у целевой аудитории.

Пространство для коллабораций

Взрослые, платежеспособные гости создают новые возможности для потенциальных рекламодателей. Более 50% опрошенных покупали товары брендов, рекламу которых видели в клубах. Особенной популярностью пользуется доставка еды в клубы (34,3% за последние 3 месяца) — в частности, тренд предполагает коллаборации с сервисами доставки и точечное продвижение FMCG-брендов через партнерские программы.

Индикатор трендов среди молодежи

С каждым годом компьютерные клубы эволюционируют и привлекают новых игроков — с разными предпочтениями и социально-демографическими профилями. Аудитория стремительно меняется: теперь в клубах можно встретить не только заядлых киберспортсменов, но и работающих людей, и даже семейную публику.

Чтобы выстроить эффективную коммуникацию с этой быстро меняющейся аудиторией, важно постоянно отслеживать изменения. Поэтому каждый год COLIZEUM Agency изучает посетителей COLIZEUM, чтобы понять, кто приходит клубы, что им интересно, и как говорить с ними на одном языке. Так как компьютерные клубы стали одним из главных мест, где проводит время молодежь, поведение аудитории отлично отражает общие тренды нового поколения.

С полными результатами исследования вы можете ознакомиться по ссылке.