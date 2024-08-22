Досуг — это не отдых: IPsos изучили отношение разных поколений к свободному времени

Поколение Z сильнее всех переживает о том, как проводит свое свободное время. Такие выводы сделали IPsos в ходе исследования досуга разных поколений What the future: leisure. Sostav выделил самые интересные факты.
Отношение к досугу
84% опрошенных в США считают, что должны быть продуктивными каждый день. Больше всего от такого убеждения страдают зумеры: половина респондентов этого поколения, если все-таки решает уделить внимание своему досугу и расслабиться, то переживает за впустую потраченное время. Зумеры полагают, что могли бы использовать эти минуты с большей пользой.
Наблюдается тенденция, что досуг для разных поколений не равен отдыху. Это время тратят на такие занятия, как уборка, поиск интересного фильма, многочасовое общение со службой техподдержки. Даже в отпуске люди стремятся провести с пользой каждую секунду.
Отношение к отдыху
Границы между отдыхом и работой размываются. Для тех, кто может работать дистанционно, это открывает новые возможности — например, путешествовать, не дожидаясь официального отпуска. Или более рационально использовать время, которое ранее тратилось на дорогу. Однако есть и негативные моменты: приходится решать рабочие вопросы в выходные дни, праздники и даже ночью. Возможно, именно поэтому наблюдается тенденция к отдыху формата «отключиться от всего», отмеченная Hilton в своем отчете Trends Report 2024.
Миллениалы и представители поколения Z готовы сокращать личные расходы ради отдыха, предпочитая быстрые удовольствия и немедленное удовлетворение потребностей. Лозунг «живи сегодняшним днем» способствует росту спонтанных поездок. Зумеры предпочитают активный отдых с экскурсиями и походами. Одинокие беби-бумеры чаще выбирают круизы с хорошо спланированными мероприятиями.
Как бренды могут помочь своим покупателям
- В первую очередь, минимизировать количество времени, которое люди тратят на навигацию по веб-сайту, поиск нужной опции или кнопки «купить». Это сделает процесс более удобным и эффективным для потребителей. Например, Hilton запустил приложение Digital key, где участники Hilton Honors могут регистрироваться, выбирать номера и использовать свой смартфон в качестве ключа от номера.
- Сокращать количество оповещений, всплывающих окон и вспышек. Все это нервирует людей и мешает им расслабиться, а ведь именно этого они желают достичь, когда совмещают покупки с досугом.