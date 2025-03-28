Как нейросети помогают создавать персонализированные мероприятия

AI меняет событийную индустрию, повышая персонализацию, безопасность и эффективность. Это не просто технические решения, а новый уровень взаимодействия с аудиторией — от управления потоками гостей на конференциях до персонализированных виртуальных встреч. Эксперты в сфере работы с AI поделились с Sostav своим мнением и инструментами, которые упрощают и ускоряют работу над мероприятиями.
Дмитрий Калинин, руководитель направления организации корпоративных мероприятий СПАО «Ингосстрах»:
В ближайшие годы искусственный интеллект преобразит эвент-индустрию в России. Ключевые направления развития уже очевидны: AI откроет новые возможности для персонализации мероприятий, предлагая гостям умные рекомендации, чат-ботов и виртуальных ассистентов. В сфере безопасности ожидается активное внедрение технологий распознавания лиц и AI-камер для мониторинга поведения. Гибридные форматы обогатятся цифровыми ведущими, AI-аватарами и генеративным контентом, а продвинутые аналитические алгоритмы помогут анализировать социальные сети и предсказывать тренды. Развитие технологий, законодательных норм и рынка определит скорость этих изменений, но уже к 2026−2027 году AI станет неотъемлемой частью крупных мероприятий.
Сейчас мы с командой в event-блоке используем AI для помощи в написании сценарных планов и разработке креативных концепций, потому что иногда взгляд замыливается. Соответственно, мы обращаемся к нему за свежими идеями, которые лежат на поверхности, но мы их просто упускаем. На данном этапе мы полностью не передаем AI проработку всего. В любом случае мы всегда дорабатываем идеи и берем за основу только предложения от AI — на «рыбу», наращиваем «мясо». Когда нужны какие-то референсы по дизайну, и если мы не находим их на стоках, то, конечно, делаем AI-запрос для создания визуализации, чтобы примерно понимать, как это может выглядеть.
Как AI помогает организаторам мероприятий
Алексей Герасимов, управляющий директор направления событийного маркетинга emg :
Есть несколько блоков работ, в которых креативные маркетинговые агентства используют искусственный интеллект:
- AI помогает с визуальными решениями: версткой, графикой, подбором референсов. Однако арт-директор адаптирует результат под айдентику бренда, так как AI часто генерирует впечатляющие, но нереализуемые концепты.
- AI используется для генерации текстов: ведения Telegram-канала, создания сценариев и других материалов.
- Адаптация Key Visual. AI ускоряет процесс создания производных материалов (motion-графика, навигация, промо), автоматически подстраивая их под бренд.
Алексей Самойлов, управляющий партнер Ecoloft Village:
Мы используем искусственный интеллект как адвайзера. Когда планируем новое пространство, рассматриваем варианты аренды, обсуждаем с ним детали, анализируем плюсы и минусы. Более того, с его помощью рисуем бизнес-план для новых пространств.
Максим Рудоманов, CEO Sigma Agency:
В event-маркетинге промо играет ключевую роль — для первичного информирования и создания мощного инфоповода впоследствии. Социальные сети остаются самым кост-эффективным каналом продвижения, а событийный маркетинг дает SMM-специалистам свободу для виральных кампаний, повышая эффективность мероприятий.
Однако из-за перегретых рекламных аукционов и перенасыщенного внимания пользователей, виральности все сложнее достичь. Решение — запуск множества таргетированных кампаний, точно попадающих в узкие сегменты аудитории.
Здесь незаменимы нейросети: они помогают адаптировать контент под разные гипотезы и форматы, анализировать данные и персонализировать ивенты. Использование ИИ — уже само по себе стало УТП, которое важно транслировать с этапа промо-кампаний.
AI-инструменты, которые упрощают и ускоряют работу над мероприятиями
AI прокачивает конференции
Классические конференции устарели — участники ждут персонализации, удобного нетворкинга и интерактива.
Платформа ExpoPlatform изменила формат B2B-мероприятий, сделав их умными, интерактивными и удобными для всех участников.
AI-возможности ExpoPlatform:
- Персонализированный нетворкинг — AI-алгоритмы подбирают релевантных контактов и назначают встречи.
- Расширение опыта участников через мобильное приложение.
- Навигация по мероприятию с помощью интерактивной карты.
- Организация встреч между покупателями и поставщиками.
- Инструменты для проведения более экологичных мероприятий.
Умная рассадка гостей
AI Seat Planner автоматизирует и оптимизирует размещение гостей, учитывая их предпочтения, отношения между участниками и другие факторы для создания эффективных и удобных схем размещения.
Основные функции AI Seat Planner:
- Персонализированная рассадка. AI анализирует пожелания организаторов и участников, формируя оптимальные схемы размещения, включая VIP-зоны и групповые посадки.
- Интерактивные схемы. Организаторы могут в реальном времени корректировать план рассадки, что обеспечивает гибкость и точность.
- Быстрое внедрение. После создания схемы ее можно мгновенно экспортировать и передать команде для подготовки мероприятия. Это ускоряет процесс и упрощает коммуникацию.
Как AI трансформирует гибридные мероприятия
Bizzabo, одна из крупнейших платформ для управления мероприятиями, решила усовершенствовать гибридный формат, ставка была сделана на AI. Главные задачи: обеспечить равноправный опыт для офлайн- и онлайн-участников, учесть временные зоны и форматы взаимодействия.
В ответ Bizzabo внедрила:
- AI-рекомендации сессий на основе профиля участника.
- Аналитику активности в чатах, опросах и Q&A.
- Предиктивные алгоритмы, которые гибко адаптируют виртуальную и физическую инфраструктуру под запросы аудитории.
Почему AI стал мастхэвом в ивент-маркетинге
Алексей Герасимов, управляющий директор направления событийного маркетинга emg:
Ивент — это всегда работа в сжатые сроки. Почти каждый проект требует оперативных изменений, внесения новых вводных и быстрой адаптации. В отличие от рекламных кампаний или BTL-активностей, которые можно продумывать за месяцы, мероприятия нередко собираются за неделю, в зависимости от масштаба.
Современные технологии, включая AI, помогают ускорять процессы, но важно понимать, что без человека ничего не получится. Событийный маркетинг строится на коммуникации, менеджменте и работе «от человека к человеку». Искусственный интеллект — это дополнительный инструмент, который автоматизирует и упрощает часть задач.
Сможет ли ИИ заменить людей
AI в событийном маркетинге: мощный инструмент, но не замена человеку. Он автоматизирует, анализирует, персонализирует, но не чувствует аудиторию, не предугадывает реакцию и не мыслит интуитивно. В ивентах все меняется за секунды — тут нужен человек: гибкий, решительный, видящий картину целиком.
Мероприятия — это живая коммуникация, эмоции, атмосфера. Харизму и энергию организатора не заменит код. AI — не альтернатива, а усиление. Он освобождает время для главного: идей, стратегии, драйва. А значит, делает ивенты еще круче.