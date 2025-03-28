Как нейросети помогают создавать персонализированные мероприятия

Дмитрий Калинин, руководитель направления организации корпоративных мероприятий СПАО «Ингосстрах»:

В ближайшие годы искусственный интеллект преобразит эвент-индустрию в России. Ключевые направления развития уже очевидны: AI откроет новые возможности для персонализации мероприятий, предлагая гостям умные рекомендации, чат-ботов и виртуальных ассистентов. В сфере безопасности ожидается активное внедрение технологий распознавания лиц и AI-камер для мониторинга поведения. Гибридные форматы обогатятся цифровыми ведущими, AI-аватарами и генеративным контентом, а продвинутые аналитические алгоритмы помогут анализировать социальные сети и предсказывать тренды. Развитие технологий, законодательных норм и рынка определит скорость этих изменений, но уже к 2026−2027 году AI станет неотъемлемой частью крупных мероприятий.

Сейчас мы с командой в event-блоке используем AI для помощи в написании сценарных планов и разработке креативных концепций, потому что иногда взгляд замыливается. Соответственно, мы обращаемся к нему за свежими идеями, которые лежат на поверхности, но мы их просто упускаем. На данном этапе мы полностью не передаем AI проработку всего. В любом случае мы всегда дорабатываем идеи и берем за основу только предложения от AI — на «рыбу», наращиваем «мясо». Когда нужны какие-то референсы по дизайну, и если мы не находим их на стоках, то, конечно, делаем AI-запрос для создания визуализации, чтобы примерно понимать, как это может выглядеть.