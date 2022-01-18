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18.01.2022 в 05:40

Испания начала регулировать размещение рекламы криптовалют у блогеров

Это первая страна в Европе, решившаяся на ограничения

Испания станет первой страной Евросоюза, которая ограничит рекламу криптовалют в соцсетях у блогеров. Теперь инфлюенсеры, аудитория которых превышает 100 тыс. пользователей в стране, и их спонсоры будут обязаны уведомлять власть о подобной рекламе не менее чем за 10 дней, пишет FT.

Авторов контента обяжут размещать информацию о рисках, которые несут криптовалюты, а также помечать рекламу сообщением, что приобретение цифровых токенов может привести к потере всех вложений. Блогеры будут регулярно отчитываться о вознаграждениях за рекламу. Имеются в ввиду не только деньги, но и другие способы вознаграждения.

Новые правила вступят в силу через месяц. За нарушение будут грозить штрафы до €300 тыс.

По мнению властей, многочисленные рекламные кампании привели к росту привлекательности криптовалют. Это могло вдохновить инвесторов вкладывать деньги в указанные активы, не имея достаточного представления о них и связанных с ними рисках. Новые меры помогут защитить неопытных инвесторов.

Ранее Ким Кардашьян обвинили в мошенничестве из-за рекламы EthereumMax. Она размещала рекламные посты в Instagram-аккаунте с призывом приобретать токены, которые позже обвалились в цене. Ещё один недавний скандал связан с криптовалютой squid, выпущенной по мотивам сериала «Игра в кальмара». Её стоимость снизилась почти до нуля после резкого взлета, оставив ни с чем свыше 40 тыс. пользователей.

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