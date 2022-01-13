Ким Кардашьян уличили в мошенничестве с крипотвалютой

На телезвезду Ким Кардашьян подали коллективный иск за вовлечение инвесторов в мошенническую схему с криптовалютой EthereumMax, сообщат The Wall Street Journal со ссылкой на документ.

Ответчиками в иске также указаны боксер Флойд Мейвезер и бывший игрок NBA Пол Пирс. Знаменитости рекомендовали покупать криптовалюту в соцсетях: Пирс продвигал её в Twitter, Кардашьян — в Instagram, а Мейвезер — в ходе поединка с видеоблогером Логаном Полом. Инвесторы, купившие токены по завышенной цене, потеряли деньги после её обвала.

Знаменитостей обвинили в «ложных или вводящих в заблуждение заявлениях об EthereumMax миллионам своих подписчиков». В часности, Кардашьян разместила пост с приглашением присоединиться к сообществу, когда на её Instagram-аккаунт было подписано 278 млн человек. Эта публикация была раскритикована британским финансовым регулятором, который предупредил инвесторов о рисках. Подавшие иск предположили, что известные личности советовали вкладываться в EMAX, чтобы самим продать её после скачка курса.

Ранее стоимость криптовалюты squid, выпущенной по мотивам сериала «Игра в кальмара», обвалилась почти до нуля после резкого взлета. Её приобрели свыше 40 тыс. пользователей.