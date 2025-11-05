Искусство эффективности: знакомим с программой конференции Group4Media

Главный вопрос конференции — как рекламной отрасли отвечать на запросы рынка, предвосхищать ожидания, но сохранять фокус на реальной пользе для бизнеса. Умение находить баланс между креативом, технологиями и измеримым результатом — это и есть настоящее искусство эффективности.

Деловую программу откроет генеральный директор Group4Media Мария Колосова — эксперт представит прогноз развития медиарынка и расскажет о ключевых мировых и российских трендах отрасли.

Поддержит взгляд в будущее тема пленарной дискуссии, где спикеры презентуют три ключевых новости или тенденции, способные определить развитие профессиональной сферы в ближайший год. Модератором выступит Мария Колосова, в качестве экспертов к дискуссии присоединятся Алексей Толстоган, генеральный директор НРА, и управляющий директор RWB Media Борис Пешняк.

Гостей и зрителей конференции также ждут доклады от экспертов Group4Media. Спикеры расскажут:

Какие технологии и подходы позволят создать медиа микс, который растит охват и конвертирует его в реальные продажи?

Каковы ключевые правила эффективного планирования, которые приводят к росту бренда?

Как использовать современные платформы для развития бизнеса?

Какие инструменты помогут выкрутить эффективность медиаинвестиций на максимум?

Как ускорить аналитику с помощью искусственного интеллекта?

Конференция «Этот год — следующий год. Искусство эффективности» пройдет в гибридном формате, принять участие в мероприятии можно очно или дистанционно. Организаторы обеспечат прямую трансляцию на русском языке с синхронным переводом на китайский. Программа мероприятия и форма для регистрации доступна на сайте холдинга. Количество мест на площадке ограничено.

Партнерами конференции выступят:

«Национальный рекламный альянс», сейлз-хаус «Эверест», «ГПМ Реклама», РБК, Adspector, AstraLab, Innovation Lab, Амбитика, коммуникационная группа LBL, медиахолдинг MAER, Didenok Team, рекламное агентство Ambitica, RTBSape, «СберСеллер», «Шкулев холдинг» и Yabbi.