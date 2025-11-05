Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.11.2025 в 16:30

Искусство эффективности: знакомим с программой конференции Group4Media

25 ноября эксперты обсудят, что ждет индустрию в новом году и какие инструменты позволят строить успешные медиастратегии

Реклама
ГРУПФОРМЕДИА ООО | group4media.ru
erid:2W5zFJAAoXe

Главный вопрос конференции — как рекламной отрасли отвечать на запросы рынка, предвосхищать ожидания, но сохранять фокус на реальной пользе для бизнеса. Умение находить баланс между креативом, технологиями и измеримым результатом — это и есть настоящее искусство эффективности.

Деловую программу откроет генеральный директор Group4Media Мария Колосова — эксперт представит прогноз развития медиарынка и расскажет о ключевых мировых и российских трендах отрасли.

Поддержит взгляд в будущее тема пленарной дискуссии, где спикеры презентуют три ключевых новости или тенденции, способные определить развитие профессиональной сферы в ближайший год. Модератором выступит Мария Колосова, в качестве экспертов к дискуссии присоединятся Алексей Толстоган, генеральный директор НРА, и управляющий директор RWB Media Борис Пешняк.

Искусство эффективности: знакомим с программой конференции Group4Media Искусство эффективности: знакомим с программой конференции Group4Media Искусство эффективности: знакомим с программой конференции Group4Media Искусство эффективности: знакомим с программой конференции Group4Media Искусство эффективности: знакомим с программой конференции Group4Media

Гостей и зрителей конференции также ждут доклады от экспертов Group4Media. Спикеры расскажут:

  • Какие технологии и подходы позволят создать медиа микс, который растит охват и конвертирует его в реальные продажи?
  • Каковы ключевые правила эффективного планирования, которые приводят к росту бренда?
  • Как использовать современные платформы для развития бизнеса?
  • Какие инструменты помогут выкрутить эффективность медиаинвестиций на максимум?
  • Как ускорить аналитику с помощью искусственного интеллекта?

Конференция «Этот год — следующий год. Искусство эффективности» пройдет в гибридном формате, принять участие в мероприятии можно очно или дистанционно. Организаторы обеспечат прямую трансляцию на русском языке с синхронным переводом на китайский. Программа мероприятия и форма для регистрации доступна на сайте холдинга. Количество мест на площадке ограничено.

Партнерами конференции выступят:

«Национальный рекламный альянс», сейлз-хаус «Эверест», «ГПМ Реклама», РБК, Adspector, AstraLab, Innovation Lab, Амбитика, коммуникационная группа LBL, медиахолдинг MAER, Didenok Team, рекламное агентство Ambitica, RTBSape, «СберСеллер», «Шкулев холдинг» и Yabbi.

Group4Media
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.