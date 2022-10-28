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28.10.2022 в 17:32

Дуров отключил монетизацию контента в Telegram на iOS по требованию Apple

Корпорации не понравилось, что пользователи начали обходить её комиссию в 30%

Павел Дуров рассказал, что монетизация фото- и видеоконтента в Telegram не будет доступна пользователям операционной системы iOS. Apple потребовала отключить эту функцию, поскольку авторы в Telegram стали искать альтернативные пути получения оплаты — в обход комиссии корпорации. Об этом создатель мессенджера написал в своём официальном канале.

Авторы контента начали использовать сторонних платежных ботов для продажи доступа к публикациям, чтобы получить 100% от того, что платили их подписчики, пояснил Дуров. «И это было здорово», — добавил он.

Однако Apple не оставила такое поведение пользователей без внимания. Корпорация направила руководству мессенджера письмо, где выразила недовольство тем, что создатели контента монетизируют свою работу, не платя Apple комиссию в 30%. «Поскольку Apple полностью контролирует свою экосистему, у нас не было другой альтернативы, кроме как отключить платные посты на устройствах iOS», — написал Дуров.

Павел Дуров:

Это лишь ещё один пример, как триллионная монополия злоупотребляет своим доминированием на рынке за счёт миллионов пользователей, которые пытаются монетизировать свой собственный контент. Надеюсь, органы власти в ЕС, Индии и других странах начнут принимать меры до того, как Apple разрушит ещё больше мечтаний и раздавит ещё больше предпринимателей налогом, который выше любого государственного НДС.

Глава Telegram пообещал, что его компания продолжит работать над «мощными и простыми в использовании» инструментами для монетизации контента за пределами экосистемы Apple.

Функция платного просмотра контента появилась в мессенджере Telegram 27 октября и остаётся доступна для пользователей Android. C помощью бота @donate можно закрывать пэйволлом фото и видео. Оплатить их можно банковской картой, сохранив при желании свои данные для последующих покупок. Диапазоны цен на платные публикации для авторов составляют от 200 руб. до 60 тыс. руб. и от €1 до €1 тыс.

Apple Павел Дуров iOS Telegram
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