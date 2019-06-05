«Теперь награду куда сложнее получить»: блиц-интервью членов жюри фестиваля Silver Mercury

Татьяна Сырцева, директор департамента маркетинга IDS Borjomi Russia:

1. Какие у вас впечатления от Silver Mercury?

Впечатления самые положительные, с каждым годом состав участников и количество ярких кейсов растет. Всегда хорошо посмотреть на маркетинговые успехи с разных сторон. Быть членом жюри среди лучших профессионалов отрасли всегда почетно, мы с удовольствием обмениваемся опытом с коллегами и выбираем самое лучшее.

2. Как оцениваете уровень работ в этом году? Какие бы кейсы могли выделить из того, что судили?

Хороших заявок много, выбрать лучших помогает понятная шкала грейдирования значимости факторов. Отдельно значимо наличии инновации. Или сочетание коммерческого маркетинга и социальной роли бренда. Например, «Мегафон» небанально сыграл на территории футбола во время прошлогоднего ЧМ — он объединил спорт, уличное искусство и урбанизм для молодежи, благоустроив детские футбольные площадки в 11 городах — участниках чемпионата.

Еще один кейс из телекома, который мне хочется отметить — «Гиги за шаги» компании «Билайн», этот кейс близок мне лично — потому что в основе не только технологии и Big Data, но и ЗОЖ в чистом виде. Единственное, что необходимо было делать пользователям — это делать определённое кол-во шагов в день, чтобы получить бонусный мобильный трафик. Сама по себе идея очень коррелирует с миссией нашего бренда «Святой Источник» как лидера рынка — изменись лучшему благодаря простой полезной привычке (в нашем случае — пить воду).

Эффективно и релевантно времени проведения FIFA в Москве соединились социальная миссия и широкое продвижение проекта #BeFriend. Найденная проблема отлова собак была решена посредством мотивации и воздействию на аудиторию приезжих иностранных гостей. Понятный медиаплан с правильным таргетингом и четкое сообщение сложились в успешный кейс.

3. Отметили ли вы какие-то изменения на фестивале, произошедшие за год?

Основное изменение, которое я отметила, это то, что подход к оценке кейсов меняется вместе с рынком. Если раньше часто отмечали крутой креатив, то сейчас на первый план выходят достигнутые бизнес-показатели. На мой взгляд, это качественное изменение очень важно, ведь маркетинг в целом — это про эффективность, это наука о лидерстве на рынке. Процедура голосования стала еще более прозрачной и понятной, организаторы прислушиваются к мнению жюри и наоборот — происходит эффективный двухсторонний диалог.