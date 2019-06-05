«Теперь награду куда сложнее получить»: блиц-интервью членов жюри фестиваля Silver Mercury

Сегодня стартовал фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury. Совсем скоро станут известны имена победителей и призеров, ведь жюри уже сделало свой выбор. О том, как сложно было судить заявленный креатив и какие работы запомнились больше всего, рассказывают эксперты в рекламе и марктетинге, а по совместительству — одни из членов жюри Silver Mercury.
Татьяна Сырцева, директор департамента маркетинга IDS Borjomi Russia:
1. Какие у вас впечатления от Silver Mercury?
Впечатления самые положительные, с каждым годом состав участников и количество ярких кейсов растет. Всегда хорошо посмотреть на маркетинговые успехи с разных сторон. Быть членом жюри среди лучших профессионалов отрасли всегда почетно, мы с удовольствием обмениваемся опытом с коллегами и выбираем самое лучшее.
2. Как оцениваете уровень работ в этом году? Какие бы кейсы могли выделить из того, что судили?
Хороших заявок много, выбрать лучших помогает понятная шкала грейдирования значимости факторов. Отдельно значимо наличии инновации. Или сочетание коммерческого маркетинга и социальной роли бренда. Например, «Мегафон» небанально сыграл на территории футбола во время прошлогоднего ЧМ — он объединил спорт, уличное искусство и урбанизм для молодежи, благоустроив детские футбольные площадки в 11 городах — участниках чемпионата.
Еще один кейс из телекома, который мне хочется отметить — «Гиги за шаги» компании «Билайн», этот кейс близок мне лично — потому что в основе не только технологии и Big Data, но и ЗОЖ в чистом виде. Единственное, что необходимо было делать пользователям — это делать определённое кол-во шагов в день, чтобы получить бонусный мобильный трафик. Сама по себе идея очень коррелирует с миссией нашего бренда «Святой Источник» как лидера рынка — изменись лучшему благодаря простой полезной привычке (в нашем случае — пить воду).
Эффективно и релевантно времени проведения FIFA в Москве соединились социальная миссия и широкое продвижение проекта #BeFriend. Найденная проблема отлова собак была решена посредством мотивации и воздействию на аудиторию приезжих иностранных гостей. Понятный медиаплан с правильным таргетингом и четкое сообщение сложились в успешный кейс.
3. Отметили ли вы какие-то изменения на фестивале, произошедшие за год?
Основное изменение, которое я отметила, это то, что подход к оценке кейсов меняется вместе с рынком. Если раньше часто отмечали крутой креатив, то сейчас на первый план выходят достигнутые бизнес-показатели. На мой взгляд, это качественное изменение очень важно, ведь маркетинг в целом — это про эффективность, это наука о лидерстве на рынке. Процедура голосования стала еще более прозрачной и понятной, организаторы прислушиваются к мнению жюри и наоборот — происходит эффективный двухсторонний диалог.
Владимир Лифанов, креативный директор брендингового агентства «Супрематика»:
1. Какие у вас впечатления от Silver Mercury?
Положительные в целом. Жюрение было интересным.
2. Как оцениваете уровень работ в этом году? Какие бы кейсы могли выделить из того, что судили?
На мой взгляд, было мало действительно сильных и креативных проектов. На всю категорию лишь два золота, при жюрении фестиваля ждешь более смелых и интересных проектов.
3. Отметили ли вы какие-то изменения на фестивале, произошедшие за год?
Да, появление большого числа креативщиков в жюри добавило ценности к награде. Теперь ее куда сложнее получить.
Алексей Гиязов, директор по маркетингу «Альфа-Банка»:
1. Какие у вас впечатления от Silver Mercury?
Удивило количество работ. Мы с командой жюри отсмотрели буквально часы видео с презентациями кейсов. И это было не впустую потраченное время. Действительно интересные и глубокие материалы.
2. Как оцениваете уровень работ в этом году? Какие бы кейсы могли выделить из того, что судили?
Сильны большие бренды, которые могут позволить себе небанальный креатив и интегрированный канальный микс. Но удивило и несколько небольших игроков, например, локальный застройщик Bonava с кампанией «Предсказуемые шведы».
3. Отметили ли вы какие-то изменения на фестивале, произошедшие за год?
В этом году я впервые решил в состав жюри премии. Большая новация — предельная прозрачность при выставлении оценок, подтверждённая аудитором. Это принципиально важно.
Елена Столова, директор по маркетингу Electrolux:
1. Какие у вас впечатления от Silver Mercury?
Silver Mercury — это:
a. Острое обсуждение проектов. Хорошо, что команды презентуют собственные проекты и можно получить ответы на вопросы, что дает более полную картину о верности поставленных задач и их достижении.
b. Разносторонний состав жюри порождает споры, но и одновременно дает более целостную оценку проектов.
2. Как оцениваете уровень работ в этом году? Какие бы кейсы могли выделить из того, что судили?
Уровень работ разный в рамках разных категорий. Сложность судейства заключается в том, что между собой соревнуются как очень маленькие, локальные проекты, так и крупные федеральные с многомилионными бюджетами и профессиональными командами. И здесь важно соотносить уровень прорыва совершенного командой проекта в условиях их непосредственных задач и возможностей.
3. Отметили ли вы какие-то изменения на фестивале, произошедшие за год?
Нет, так как не занималась судейством в Silver Mercury в прошлом году, но как объявил Михаил Симонов, был сделан огромный шаг в сторону прозрачности оценок и алгоритмизации проверки работы судей, позволяющей выявлять необъективные оценки.
Валентин Васин, исполнительный директор управления интегрированных коммуникаций «Сбербанка»:
1. Какие у вас впечатления от Silver Mercury?
Для меня это был первый опыт участия в качестве председателя жюри. Остались положительные впечатления от проведения. От организации в целом и от работы нашей команды на жюрении. Весь процесс был структурирован и прозрачен.
2. Как оцениваете уровень работ в этом году? Какие бы кейсы могли выделить из того, что судили?
Я бы отметил три работы в нашей группе.
1. Мне как человеку, который много работал с трендами и ситуативным маркетингом, очень понравился проект «Пятерочки» и Lays с Ольгой Бузовой. Вирусный эффект со стихийным «воровством» фигуру звезды и быстрая реакция на это самой компании восхищает.
2. Проект магазинов ИКЕА «Доставляя улыбки» — очень добрый проект.
3. Самым ярким считаю проект (клип) ресторанов Fridays и группы SEREBRO. Достаточно провокационный и смелый и отрабатывающий множество трендов социальных медиа осени 2018 года.
Михаил Щедрин, CEO Stockmann Beauty/Au Pont Rouge Beauty:
1. Какие у вас впечатления от Silver Mercury?
Организованный, разносторонний и профессиональный фестиваль. Достойный высоких оценок в престижности и объективности. Аккумулирует качество индустрии, ее основные умения и навыки с широким спектром участников и кейсов. Вне сомнений, дает представление об уровне креативных коммуникаций России, их соответствие мировым трендам и специфике локальных характеристик. Как для представителя стороны Заказчика креативных коммуникаций, фестиваль открывает новые привлекательные группы креативных агентств и компаний, параллельно доказывая успех существующих лидеров.
2. Как оцениваете уровень работ в этом году? Какие бы кейсы могли выделить из того, что судили?
Не участвовал в судействе в прошлом году, не могу сравнивать. В целом уровень можно оценить как «средний плюс», так как среди множества кейсов, имели место быть захватывающие и удивительные по своим задачам и решениям. Понимаю, что не все поданные на фестиваль решения в состоянии вызвать эффект «wow», но движение в эту сторону есть. Всегда привлекают простые идеи, которые лежат на поверхности незамеченными, и только действительно креативные умы могут распознать в них будущий успех и всеобщее внимание. Я отнес бы к таким кейс «Доставляя улыбки» ИКЕА, агентство e:mg. Это идеальное попадание во всех смыслах.
3. Отметили ли вы какие-то изменения на фестивале, произошедшие за год?
Я впервые на фестивале, благодарен организаторам за приглашение и надеюсь на участие в жюри в следующем году. Уверен, что из года в год повышается уровень предоставляемых работ, ведь подобные мероприятия ставят перед собой именно такие цели. Думаю, что в следующем году Silver Mercury примет больше кейсов, агентств, креативных бюро и заказчиков коммуникаций. Коммуникации переживают сегодня фундаментальные изменения в своих типах, свойствах, формах и видах, подстраиваясь к постоянно прогрессирующим аудиториям. Основной навык человека завтрашнего дня — умение работать с информацией, ее фильтровать, систематизировать и использовать, учитывая скорость и множества ее появления. Насколько эта информация будет верно передана, креативна, интересна и полезна зависит от таких фестивалей как Silver Mercury. И это значит, что мы причастны к важному и нужному для общего прогресса.
Ксения Глиник, начальник отдела легковых и легкогрузовых шин департамента маркетинга Cordiant:
1. Какие у вас впечатления от Silver Mercury?
Впечатления положительные. На мой взгляд были поданы более интересные работы, по сравнению с прошлым годом. Рынок не стоит на месте, радуя потребителя интересными предложениями от компаний, а нас фестивальными кейсами, которые мы увидели как итог огромной работы профессионалов, достигнувших поставленных перед ними целей со стороны клиента. Порадовал состав жюри и более строгий подход к оценке. В этом году очень живо проходило обсуждение работ. Сделать выбор было нелегко, было уделено огромное внимание самым мельчайшим деталям. Уровень представленных работ был действительно высоким, а конкуренция — сумасшедшей.
2. Как оцениваете уровень работ в этом году? Какие бы кейсы могли выделить из того, что судили?
С каждым годом Silver Mercury радует все больше. Как я уже сказала, отвечая на предыдущий вопрос, уровень работ был высоким. Участники стали более подкованными. Все больше тех, кто действительно понял, на что важно обращать внимание при подаче фестивальных кейсов. Представители компаний, приглашённые на очную защиту, серьёзно подошли к поставленной перед ними задаче. Всего за 6 минут коллеги смогли четко и ясно донести идею каждого кейса и показать оцифрованный результат, что было не менее важно в нашем блоке при оценке работ. Меня это очень порадовало, все меньше тех, кто «плавает» на защите.
Я могу выделить кейс из Блока, А «Котошеф или КОТегорический императив Зеленоградска» за оригинальную идею, подход к реализации и за полученный результат, которого смогли достичь коллеги, а главное, что проект продолжает жить дальше.
Также интересен кейс компании «Продо», продукт «Омский бекон». Работа порадовала нестандартным подходом для данной категории. Были найдены скрытые инсайты, которые позволили компании «войти в доверие» сибирякам (целевой аудитории бренда в данном кейсе), обратить на себя их внимание и достигнуть поставленных маркетинговых целей.
3. Отметили ли вы какие-то изменения на фестивале, произошедшие за год?
С каждым годом растёт конкуренция, участникам становится все сложнее занимать призовые места. Понравились нововведения на предмет доступа к результатам голосования жюри. Теперь любой желающий может ознакомиться с результатами Лонг листа, что делает фестиваль открытым. Это ещё один хороший повод для взаимодействия и после фестиваля. Представители со стороны жюри всегда готовы прокомментировать свои оценки и дать обратную связь, а также рекомендации на будущее, в случае заинтересованности. Также, у любого представителя рекламного рынка появилась уникальная возможность присутствовать на защите проектов. Я уверена, что такая возможность позволит наращивать профессиональную экспертизу для реализации будущих проектов.
Оксана Жданович, маркетинг эксперт с 20-летним опытом практического маркетинга в SEPHORA, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, KraftHeinz, Unilever и British American Tobacco:
1. Какие у Вас в целом впечатления от Silver Mercury?
Впечатления самые хорошие! Не секрет, что фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury является одним из престижных профильных событий, который можно выделить с профессиональной точки зрения. Так вот, мне хочется отметить как высокий уровень организации/модерации процесса на всех этапах, качество выступлений, так и четкость критериев, независимость и прозрачность оценки работ, а также аудирование со стороны профессиональных партнеров фестиваля Sostav и GfK Rus. Я рада, что, будучи в составе жюри, у меня была возможность познакомиться с большим количеством интересных кейсов, и я смогла принять участие в оценке работ, выборе победителей, а также поучаствовать в интересных профессиональных дискуссиях.
2. Как оцениваете уровень работ в этом году? Какие бы кейсы могли выделить из того, что судили?
Работ к участию было представлено очень много, и уровень был совершенно разный — были действительно сильные работы, которые в итоге и стали победителями. Но были также и совершенно рядовые маркетинговые проекты, которые, возможно, и качественно исполнены, но когда мы говорим о фестивале, нужно понимать, что подразумевается, что представленный проект должен быть прорывным, особенным, ярким.
Конечно же, произошел естественный отбор на первом этапе лонг-листа. Были также и случаи, когда проект «сходил с дистанции» по причине некорректно заполненной заявки, когда, к примеру, заявленные цели проекта не находили отражения в достигнутых результатах или же просто проект был подан на участие не в ту номинацию
По некоторым проектам мнения членов жюри расходились и на втором, очном этапе у нас были жаркие и очень интересные дебаты. Но, как говорится, «в споре рождается истина» — в итоге свои награды получат, действительно, достойные сильные проекты.
Среди работ блока В, в оценке которого я принимала участие, я бы отметила «Гиги за шаги», «BeFriend», «Добавь спецэффектов» и «Чат-бот с Тимуром Родригесом» как действительно, яркие и интересные кейсы.
3. Отметили ли Вы какие-то изменения на фестивале, произошедшие за год?
Изменились сами номинации и подход, стал еще более высоким уровень организации. Фестиваль развивается и улучшается с каждым годом и это нельзя не отметить.