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02.09.2021 в 05:40

Интернет-магазины KupiVIP и Mamsy объявили о ликвидации

Еще в мае эти сервисы хотел купить «Яндекс»

Интернет-магазины KupiVIP, продающий люксовую одежду, и Mamsy — товары для женщин и детей — прекратили свою работу после 13 лет существования. Об этом сообщается на официальных сайтах.

Причины ликвидации пока не известны, на самих сайтах закрыт доступ к разделам и каталогам магазинов. В компаниях пообещали, что все активные заказы доставят получателям.

Сайт Mamsy продавал одежду и товары для женщин и детей. Прошлый год магазин закончил с убытком в 167,8 млн рублей.

KupiVIP начал работать в 2008 году. На сайте были в основном представлены брендовые вещи со скидками. Компания сотрудничала более чем с 3 тыс. российских и зарубежных поставщиков. В 2020 году оборот KupiVIP упал на 10%, до 4,5 млрд рублей, тогда платформа решила сменить позиционирование, чтобы привлечь более молодую аудиторию.

В мае «Яндекс» планировал приобрести интернет-площадку KupiVIP, а также пять офлайн-магазинов KupiVIP, расположенных в торговых центрах Москвы, онлайн-магазин Mamsy и распределительный центр на 20 тыс. кв. м в Подмосковье. Платформы хотели подключить к «Яндекс.Плюсу».

Сумма сделки не раскрывалась. Однако позднее компания отказалась от покупки. по словам экспертов, после аудита показателей онлайн-магазина в «Яндексе» решили, что актив не подходит компании.

KupiVIP Mamsy
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