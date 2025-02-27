От одежды до мебели: какие интернет-магазины мечтают открыть россияне

Россияне, задумываясь об открытии своих интернет-магазинов, чаще всего рассматривают торговлю одеждой, автозапчастями или косметикой. Таковы данные аналитиков «Яндекс Поиска», которые изучили агрегированные запросы к сервису со словами «открыть» и различными форматами торговли (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

В десятку самых востребованных категорий для онлайн-торговли, помимо одежды, запчастей и косметики, вошли детская одежда, цветы, обувь, игрушки, нижнее белье, мебель и продукты. Наибольший интерес к интернет-продажам проявляют жители городов-миллионников — чем крупнее мегаполис, тем больше подобных запросов.

Аналитики «Поиска» проанализировали востребованные категории для торговли как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. Больше всего запросов касается одежды — 4% всех запросов по теме торговли. Вместе с интересом предпринимателей увеличивается и число магазинов одежды в стране: по данным «Яндекс Карт», на 1 февраля 2025 года их количество составило 102 тыс., что на 3% больше, чем в прошлом году.

В тройку популярных направлений также вошли продукты и цветы — 3,5% и 3,2% от всех запросов соответственно. Продолжают рейтинг магазины автозапчастей, пива, табачных изделий, шоурумы и секонд-хенды, замыкают десятку лидеров популярных категорий мясо и овощи-фрукты.

Предпочтения будущих предпринимателей в России различаются в зависимости от региона. В городах, таких как Воронеж, Краснодар и Ростов-на-Дону, чаще всего рассматривают открытие магазинов, специализирующихся на растительной продукции. Жители Москвы больше заинтересованы в торговле кормами для животных.

Краснодар и Ростов-на-Дону занимают первые позиции в рейтинге городов, где жители чаще всего планируют открыть новые магазины, а Москва и Санкт-Петербург, напротив, замыкают данный рейтинг.