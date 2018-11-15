«Интерфакс» добавил в СКАН индексы оценки репутации компаний и эффективности их PR

«Интерфакс» объявил о запуске новой серии индексов в свою систему анализа медиасреды СКАН. Теперь сотрудники PR-служб могут анализировать медиаполе по трем показателям: Индекс прямой речи, Индекс заметности компании или персоны, Индекс репутационного риска, сообщили в агентстве.

Индекс заметности показывает качественные характеристики присутствия в медиаполе, учитывая влиятельность СМИ и роль компании или персоны в публикации. Индекс репутационного риска — это интегральный показатель делового имиджа. Он учитывает наличие риск-факторов: финансовых, экономических, акционерных, законодательных, рыночных, этических.

Индекс прямой речи показывает непосредственный вклад специалистов по коммуникациям в медиакартину.

Кроме оценки эффективности работы корпоративных и ведомственных PR-служб, новый СКАН по-прежнему можно использовать как современную высокотехнологичную платформу для решения повседневных задач. Например, решая задачи мониторинга СМИ, теперь PR-менеджер может редактировать мониторинг СМИ по дороге на работу прямо с экрана мобильного телефона, а PR-директор после рассылки может посмотреть статистику: сколько получателей открыли мониторинг, какова глубина просмотров. Основные функции системы доступны также через мобильное приложение.

Кроме того, в СКАН появились готовые формы аналитических отчетов. При подготовке отчетов о размещении пресс-релизов пользователи могут не просто получить готовый пресс-клиппинг, но и увидеть, какие части пресс-релиза были наиболее востребованы в СМИ.Теперь создать аналитический отчет, базирующийся на лучших отраслевых практиках, можно в два клика.

«Мы делаем СКАН для того, чтобы помочь компаниям, банкам и ведомствам управлять своей репутацией. С каждым годом это становится все сложнее: множатся публичные источники информации, расширяются регуляторные требования. Само понятие «деловая репутация» перестало быть абстракцией и превратилось в один из важнейших бизнес-активов», — рассказала директор по развитию проекта СКАН Юлия Михайлова.