Просмотры юмористических роликов в «VK клипах» снизились в два раза

Доля юмористических роликов в общем количестве просмотров коротких видео на площадке «VK клипы» в 2024 году сократилась на 19 п. п., до 24%. Однако юмор остался лидирующей тематической категорией на площадке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные WhoIsBlogger.

Для сравнения, в 2022 году доля юмористических роликов от общего просмотра коротких видео составляла 43%. Сильнее всего с 2022 года долю в смотрении нарастили такие категории, как искусство (на 7 п. п. до 9%; четвертое место), кино (на 7 п. п. до 8%; пятое место), еда (на 5 п. п. до 10%; третье место) и семья (на 3 п. п. до 17%; второе место).

Представитель площадки отметил, что юмор по-прежнему входит в топ «VK клипов», но сейчас значительно увеличивается и количество контента, связанного с образованием, творчеством и хобби, кулинарией. В целом в III квартале 2024 года средние просмотры «VK клипов» за сутки, по его словам, выросли к аналогичному периоду 2023 г. до 2,5 млрд, а количество создателей контента — в 1,5 раза.

В Shorts на Youtube структура тематических предпочтений аудитории похожа на VK. Лидирует категория «Юмор» (18%). На второй позиции — «Семья» (17%), на третьей — «Искусство» (11%), затем — «Кино» (10%) и «Еда» (9%).

В Reels от Instagram (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремисткой и запрещенной) на первом месте оказались ролики о семье (22,6%). На второй и третьей позициях «Еда» (15%) и «Лайфстайл» (10%). Также популярны видео о красоте (9%) и стиле (6%).

Ранее стало известно, что месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей в декабре 2024 года составил почти 92 млн пользователей. Это позволило соцсети обойти YouTube.