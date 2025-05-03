Интерес к товарам для квадроберов начал снижаться

После стремительного роста в первой половине 2024 года маркетплейс Wildberries сообщил о снижении спроса на товары, связанные с субкультурой квадроберов, пишет РБК. По данным маркетплейса, особенно заметное падение наблюдается в сегменте масок животных, костюмов, хвостов и других элементов, используемых для ролевых практик и самовыражения в рамках квадробинга.



Пик продаж пришелся на май прошлого года, после чего спрос стабилизировался, а затем начал постепенно снижаться. В частности, россияне стали реже заказывать перчатки-лапы, наборы для создания масок и костюмы с анималистичными элементами. Всего на маркетплейсе представлено около 1,5 тыс. наименований подобных товаров.



По оценке аналитиков компании, бум был частично обусловлен эффектом низкой базы 2023 года, а также резким ростом интереса к субкультуре, получившей широкое освещение в медиа. Сейчас же, по словам представителей Wildberries, наблюдается естественное охлаждение потребительского интереса, типичное для таких всплесков.



«Рост был действительно впечатляющим — порядка 4800% в количественном выражении и 4700% по выручке. Однако с середины 2024 года мы видим, что покупательская активность начала идти на спад», — прокомментировали в компании.



Аналитики отмечают, что снижение интереса к теме может быть связано как с насыщением рынка, так и с изменением медийного фокуса. Впрочем, эксперты подчеркивают: нишевые субкультуры сохраняют свою аудиторию, пусть и более стабильную по численности, без прежнего хайпа.