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18+
02.10.2020 в 17:25

15 октября состоится INTERCOM, конференция о новых коммуникационных технологиях

В программе – доклады о решениях на базе ИИ, месседжинге, автоматизации звонков от сотрудников «Тинькофф», «Сбера», «ВкусВилл», Ozon

Масштабные изменения 2020 года, коснувшиеся всех сфер бизнеса, задали тренд развития экономики на несколько лет вперед. На этот раз INTERCOM объединит крупнейших игроков ИТ, e-commerce, e-learning, ритейла, финансов и недвижимости для обсуждения главных выводов карантина и стратегий удержания лидерства в новых условиях. Одно из ключевых для рынка облачных коммуникаций событие состоится в онлайн-формате.

Традиционно основной темой конференции станет практическое применение коммуникационных технологий. Вместе со спикерами из Google, IBM, «Яндекс.Облако», «Тинькофф», «Сбер» и Voximplant гости разберутся, как быстро внедрить и эффективно использовать передовые разработки. Свежими кейсами поделятся спикеры из компаний «ВкусВилл», Ozon, «Циан», «Русагро» и Skyeng — эксперты расскажут, как автоматизация коммуникаций помогает улучшить клиентский опыт и сократить издержки.

Организаторы конференции видят свою цель в том, чтобы научить бизнес разбираться в современных технологических продуктах и грамотно оптимизировать собственные процессы. Программа включает доклады о развитии рынка речевых технологий, новейших решениях на базе искусственного интеллекта, месседжинге, распределенных контакт-центрах и автоматизации звонков.

Алексей Айларов, СЕО и сооснователь Voximplant:

В условиях кризиса текущего года коммуникационные технологии стали гарантом жизнеспособности бизнеса — они оказались необходимыми и для срочного перевода сотрудников на удаленную работу, и для организации совещаний по видеосвязи, и для обработки наплыва обращений на горячую линию. Важно понимать, что эти процессы необратимы: клиенты уже привыкли к новому уровню сервиса, задаваемому лидерами рынка, и те компании, что не станут ему соответствовать, окажутся неконкурентоспособными.

Мероприятие пройдет онлайн, все гости получат ссылку на онлайн-трансляцию в день события. Регистрация уже открыта, участие бесплатное.

Партнерский материал
Intercom
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