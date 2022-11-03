Стоимость 100 самых дорогих брендов мира впервые превысила $3 трлн

Консалтинговая компания Interbrand опубликовала ежегодный топ-100 самых дорогих брендов мира Best Global Brands. Общая стоимость 100 брендов рейтинга достигла рекордных $3 трлн, что на 16% больше, чем в 2021 году ($2,7 трлн). Об этом сообщается на сайте компании.

Марка Apple десятый раз подряд сохранила первое место в списке, её стоимость увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила примерно $482 млн.

Бренды на второй и третьей строчках в этом году обменялись местами. Так, Microsoft с оценкой в $278 млн (рост на 32% год к году) занял второе место, сместив Amazon на третью строчку относительно результатов прошлого года. Рост Amazon составил 10% год к году — стоимость бренда оценили в $274,8 млрд.

Впервые в десятку рейтинга попал спортивный бренд Nike, потеснив McDonald's, который занял 11 место.

«В этом году наблюдаются самые быстрые темпы роста стоимости брендов за всю историю, что демонстрирует растущий вклад марок компании в обеспечение её экономического успеха» — подчеркнули в Interbrand. Суммарно стоимость десяти лучших брендов превышает общую стоимость 90 других марок в списке, подчеркнули в компании.

Методология оценки Interbrand основана на различных элементах анализа, включая роль бренда в принятии решений о покупке, его конкурентную силу и способность создавать лояльность и приносить устойчивую прибыль в будущем. Исследование охватывает период с 1 июня 2021 года по 30 мая 2022 года, в то время как анализ проводился в период с июня по сентябрь 2022 года.

В прошлом году топ-100 также возглавляла Apple, чья стоимость достигла $408,3 млрд (+26% за год). На втором месте был Amazon со стоимостью $249,3 млрд (+24%), а на третьем — Microsoft, который оценивался в $210,2 млрд (+27%). Общая стоимость 100 самых дорогих брендов мира составила $2,3 трлн.