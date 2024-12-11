Будь в центре: агентство INTENTION представило новый медиафасад на Тверской

Медиафасад «Известия» — это девятый широкоформатный проект в портфеле агентства INTENTION . Ежедневно он привлекает внимание тысяч москвичей и гостей столицы, включая пешеходов, водителей и туристов. Высокотехнологичное оборудование обеспечивает превосходную видимость в любое время суток.

«Известия» — архитектурное сооружение с многолетней богатой историей. Статусное расположение экрана в самом центре города рядом со станциями метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская» гарантирует постоянный поток потенциальных клиентов. Эти станции — одни из самых оживленных в Москве, и ежедневно через них проходят более 160 тыс. людей в сутки. По Тверской улице ежедневно проезжает более 150 тыс. автомобилей. Кроме того, Пушкинская площадь — культовое место для встреч и проведения культурно-массовых мероприятий.