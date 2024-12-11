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11.12.2024 в 10:00

Будь в центре: агентство INTENTION представило новый медиафасад на Тверской

Цифровой экран площадью 165 кв. метров находится в самом центре Москвы, на историческом здании газеты «Известия»

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ИН ДИДЖИТАЛ ООО | in-tention.ru
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Медиафасад «Известия» — это девятый широкоформатный проект в портфеле агентства INTENTION . Ежедневно он привлекает внимание тысяч москвичей и гостей столицы, включая пешеходов, водителей и туристов. Высокотехнологичное оборудование обеспечивает превосходную видимость в любое время суток.

«Известия» — архитектурное сооружение с многолетней богатой историей. Статусное расположение экрана в самом центре города рядом со станциями метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская» гарантирует постоянный поток потенциальных клиентов. Эти станции — одни из самых оживленных в Москве, и ежедневно через них проходят более 160 тыс. людей в сутки. По Тверской улице ежедневно проезжает более 150 тыс. автомобилей. Кроме того, Пушкинская площадь — культовое место для встреч и проведения культурно-массовых мероприятий.

Сергей Орехов, генеральный директор Intention:

Запуск медиафасада на здании «Известий» — значимое событие для нас и наших клиентов. Новый экран размещен в центре города, в зоне расположения основных городских объектов и активного движения как автомобилей, так и пешеходов. Такая стратегическая локация обеспечивает максимальный контакт с целевой аудиторией

Известия Intention
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