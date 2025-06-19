Инструкция по сборке: как составить заявку на премию, чтобы попасть в шорт-лист

Заявить о себе и своих успехах хочется всем. К счастью, на рынке существует большое количество премий под различные случаи из маркетинговой практики. Но как сделать так, чтобы ваш кейс заметили и оценили по достоинству? О том, как не допустить ошибок и на чем стоит сфокусироваться, чтобы привлечь внимание жюри, Sostav рассказала заместитель директора по маркетингу и продажам Sidorin Lab Марина Матказина.

Начните с общих требований

Первое, что стоит учитывать при составлении заявки, — каждая премия уникальна. Объем кейса и его упаковка, манера подачи, ключевые разделы — параметры, которые могут меняться от премии к премии, поэтому важно тщательно изучить требования той, в которой вы заинтересованы.

Если конкретные пункты не оговорены, стоит придерживаться чего-то среднего.

Определяя объем заявки, помните, что короткое описание может недостаточно раскрыть кейс, а длинное утомит жюри.

Стиль подачи должен быть эмоциональным и продающим, но не переходящим грань такта и принятых норм.

Основной фокус должен быть на кейсе, но не будет лишним упомянуть достижения компании для контекста.

При этом не стоит упускать из виду и такие базовые вещи, как, например, указание темы письма, если заявка отправляется по почте. В противном случае она может просто потеряться.

Секрет успеха — содержательное наполнение и качественное оформление

Чтобы попасть в шорт-лист, нужно выделиться на фоне других участников. Сделать это можно по-разному: только вы знаете, как лучше подать ваш случай. Однако есть общие моменты, которым желательно уделить внимание.

Во-первых, используйте числовые данные — индексы, метрики и прочее. Успехи и результаты должны быть наглядными и убедительными, и больше всего этому способствуют числа. Если нет возможности посчитать результаты по прямым метрикам, работайте с косвенными. Для любого случая можно подобрать подходящую методику расчета.

Во-вторых, выделите время и ресурсы на вычитку и визуальное оформление. Если к заявке можно прикрепить сопроводительные файлы, используйте все, что может дополнить кейс. При этом презентации должны быть легкими по весу, видео — короткими, а визуальные материалы — аккуратно и одинаково оформленными. Если текст заявки хорошо читается, важные моменты выделены, отсутствуют орфографические, грамматические и стилистические ошибки, это поможет жюри лучше уловить суть вашей работы.

В-третьих, позаботьтесь о том, чтобы заявка смотрелась целостно и хорошо раскрывала суть кейса. Например, на премию STORM (Super Team in ORM) для инхаус-команд по защите репутации брендов, подаются настолько разные кейсы, что вывести единую методологию оценки сложно. Поэтому жюри учитывает и содержание кейса, и то, как он оформлен, чтобы уже на основе общего впечатления сделать выводы.

Марина Матказина, заместитель директора по маркетингу и продажам Sidorin Lab: Ключевое значение имеет не сам факт подачи заявки, а ее качественная подготовка: глубокий анализ достижений и убедительное оформление кейса. Побеждают те, кто тщательно продумывает, как ярко и уверенно преподнести свои заслуги.

Еще один важный момент — сроки подачи заявок. Лучше делать это заранее и оставлять в запасе несколько дней на то, чтобы что-то поправить и исключить форс-мажоры. Но главный совет — делайте хорошо, и это обязательно оценят. Жюри премий — обычные люди, чаще всего практикующие эксперты из отрасли. Подумайте, как привлечь их внимание и зацепить, чтобы вас точно заметили.