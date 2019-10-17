Instagram открывает собственную номинацию на Red Apple

Instagram вновь становится партнером Международного фестиваля рекламы Red Apple и объявляет о запуске специальной номинации — Best in Instagram. Чтобы поддержать развитие креативных форматов в индустрии, соцсеть приглашает бренды и агентства из России подать свои работы до 25 октября и побороться за звание самого креативного рекламного кейса на платформе.

Особое внимание в номинации уделяется креативной составляющей — кейсы, в которых креатив был специально разработан или удачно адаптирован под потребности аудитории, получат наивысшие оценки. Принимаются работы, созданные в период с 1 января 2018 года по 25 октября 2019 и демонстрирующие успешный опыт использования платформы при реализации кампании. Рассматривать работы участников будет компетентное жюри, в состав которого войдет представитель Instagram. Победа в номинации Best in Instagram будет учитываться в Рейтинге Креативности рекламных и диджитальных агентств АКАР.

Екатерина Назарова, менеджер по работе с клиентами и агентствами в Facebook и Instagram: Сегодня около 140 миллионов компаний ежемесячно пользуются нашими платформами. Для многих из них они открывают возможности выполнять самые разные бизнес-задачи и взаимодействовать со своей аудиторией. В этом году мы открыли номинацию Best in Instagram на фестивале Red Apple, чтобы отметить роль бизнеса в России на платформе и показать, как с помощью Instagram можно монетизировать бизнес, а также удивлять и вдохновлять свою аудиторию. С нетерпением ждем новые работы.

Ранее Red Apple представил обновленный фирменный стиль, в основе которого — решительный характер изменений и объединение мировых креативных культур. Red Apple Festival — это одно из крупнейших событий в России и Восточной Европе, ежегодно объединяющее творческих людей из крупнейших международных и российских коммуникационных агентств, руководителей отделов маркетинга и рекламы известных брендов и компаний-клиентов. Red Apple 2019 состоится 12−13 декабря. Фестиваль пройдет в Москве в 29-й раз.