Международный фестиваль рекламы Red Apple презентовал новый фирменный стиль

Red Apple Festival — это одно из крупнейших событий в России и Восточной Европе, ежегодно объединяющее творческих людей из крупнейших международных и российских коммуникационных агентств, руководителей отделов маркетинга и рекламы известных брендов и компаний-клиентов. Red Apple 2019 состоится 12−13 декабря. Фестиваль пройдет в Москве в 29-й раз.

Red Apple представил обновленный фирменный стиль, в основе которого — решительный характер изменений и объединение мировых креативных культур.

С тех пор, как фестиваль пережил масштабное обновление визуальной концепции, прошло пять лет. Сегодня Red Apple — одно из крупнейших событий, способное транслировать миру самые актуальные идеи для совершенствования креативного пространства.