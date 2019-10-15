Международный фестиваль рекламы Red Apple презентовал новый фирменный стиль

Red Apple Festival — это одно из крупнейших событий в России и Восточной Европе, ежегодно объединяющее творческих людей из крупнейших международных и российских коммуникационных агентств, руководителей отделов маркетинга и рекламы известных брендов и компаний-клиентов. Red Apple 2019 состоится 12−13 декабря. Фестиваль пройдет в Москве в 29-й раз.
Red Apple представил обновленный фирменный стиль, в основе которого — решительный характер изменений и объединение мировых креативных культур.
С тех пор, как фестиваль пережил масштабное обновление визуальной концепции, прошло пять лет. Сегодня Red Apple — одно из крупнейших событий, способное транслировать миру самые актуальные идеи для совершенствования креативного пространства.
Александр Загорский, креативный директор BBDO Branding :
Последние годы графика фестиваля активно эксплуатировала пластику «красного круга», стараясь не использовать буквальные и прямолинейные сюжеты. В свое время такой подход помог придать фестивалю «увесистости и серьезности». Это абстрактное направление хотелось сохранить, но при этом найти новый визуальный образ.
Отправной точкой в поисках развития стал слоган «Делитесь идеями, меняйте мир!» — призыв, который шел с фестивалем на протяжении многих лет и прочно с ним ассоциировался.
Мы переработали слоган, придав ему более актуальную повестку. «Идеи меняют мир!» — концепция, которая передает то, что происходит с фестивалями сегодня: их разворот в сторону социального и влияние на это «социальное». Именно такую мысль фестиваль поднимает на свои знамена, создавая на основе слогана новый фирменный стиль.
Семантика и пластика красного знамени придает фестивалю чуть более дерзкий и смелый характер, а слоган, повторяющийся в коммуникации на трех языках, подчеркивает международность, давно перешагнувшую границу англоговорящего мира.