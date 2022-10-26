Отечественный бренд смартфонов Inoi ушёл из России

Отечественный бренд смартфонов и кнопочных телефонов китайской сборки Inoi (ООО «Иной») ушёл из России и начал позиционировать себя как эстонский. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников «Ъ», близкого к компании, Inoi покинул российский рынок около месяца назад. Представитель бренда заявил изданию, что компания «не даёт комментарии в РФ, поскольку она эстонская».

Кроме того, Россия и Белоруссия исчезли из списка регионов присутствия бренда на официальном сайте производителя телефонов — вместо них используется флаг СНГ, отмечает «Ъ». При этом, по данным издания, устройства Inoi есть в продаже в магазинах «Эльдорадо», «Ситилинк», «Билайн» и других.

Inoi стал первым брендом смартфонов, поддерживавшим отечественную операционную систему «Аврора», однако позже производитель переключился на Android. В конце первого квартала 2019 года Inoi занял первое место по поставкам в Россию бюджетных устройств. Сейчас доля торговой марки в продажах кнопочных телефонов составляет 5,9%, в смартфонах — менее 1%.

Компания «Иной» принадлежит бывшему совладельцу IT-дистрибутора VVP Group (официальный поставщик марки) Сергею Фомину. В 2021 году выручка и прибыль компании составили 749 млн руб. и 3 млн руб. соответственно. По данным «Спарк-Интерфакс», 3 октября Фомин приобрёл 100% доли магазина техники «Байон», торговая марка которого зарегистрирована в Эстонии.

Эксперты, опрошенные «Ъ», отмечают, что номинально уход российского бренда телефонов из страны происходит впервые. По их мнению, бренд стремится сохранить зарубежных партнёров и поставки.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что уход Inoi из России «никак не повлияет на рынок в целом, поскольку доля компании была минимальной». Также эксперт предположил, что продажи бренда за пределами России, например в той же Эстонии, «если и будут расти, то очень медленно».