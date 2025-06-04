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04.06.2025 в 05:40

Иноагентам могут запретить учреждать СМИ и издательства

Соответствующие поправки в закон предложили рассмотреть в Госдуме

В Госдуме рассмотрят поправки в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Они предусматривают введение новых ограничений для попавших в реестр иноагентов лиц, в частности, запрет на учреждение СМИ и книжных издательств, сообщает «Коммерсант».

Сегодня иноагенты уже не имеют права производить информационную продукцию для несовершеннолетних. Но для продвижения своей информационной они могут обойти этот запрет, используя право быть учредителем СМИ и юридических лиц, создающих или распространяющих указанную информационную продукцию, в частности книжных издательств. Депутаты уверены, что такие СМИ и юрлица не могут быть «независимыми от иностранного влияния».

«Защита российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия является одной из задач по обеспечению защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти», — отметили парламентарии, добавив, что документ направлен на защиту этих ценностей и обеспечение национальной безопасности.

При этом деятельность уже существующих СМИ, учрежденных иностранными агентами, будет приостановлена в судебном порядке.

В 2024 году российские компании купили рекламу у иноагентов на 46,72 млн руб. Это в пять раза меньше, чем годом ранее, когда аналогичный показатель составил 264,4 млн руб. К концу году российские компании почти полностью перестали рекламироваться у иноагентов.

иноагент
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