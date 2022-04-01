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01.04.2022 в 11:15

Инна Походня стала вице-президентом по маркетингу VK

На новой должности она займётся усилением позиционирования бренда

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Инна Походня

VK объявила о назначении Инны Походни на должность вице-президента по маркетингу. Как отметили Sostav в компании, одним из ключевых направлений её работы станет усиление позиционирования бренда и улучшение восприятия отдельных продуктов экосистемы.

На позиции вице-президента по маркетингу Инна будет отвечать за построение новой вертикали маркетинга и объединит под своим руководством все маркетинговые направления компании.

Владимир Кириенко, генеральный директор VK :

Я рад сообщить о новом назначении и усилении нашей команды. Инна — опытный профессионал. Уверен, ее экспертиза поможет нам в достижении общих целей: развитии экосистемы и укреплении ее лидирующего статуса на рынке.

В VK Инна Походня перешла из ГК «Ростелеком», где последние несколько лет одновременно занимала позицию вице-президента по маркетингу «Ростелекома» и директора по маркетингу Tele2. До работы в Tele2 она руководила направлением маркетинга в Masterсard в России, Беларуси, Казахстане и Армении.

Ранее VK объявила об изменениях в составе совета директоров — в качестве независимого директора к команде присоединилась Наталья Яковлева, независимый директор Mediascope.

VK
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