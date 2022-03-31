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31.03.2022 в 10:24

VK включила в совет директоров независимого директора Mediascope и двух своих топ-менеджеров

Также в него вошли два руководителя российских вузов

VK объявила об изменениях в составе совета директоров. В него вошла в качестве независимого директора Наталья Яковлева, независимый директор Mediascope, сообщили Sostav в пресс-службе компании.

Кроме того, в совет директоров вошли два топ-менеджера VK:

  • Владимир Габриелян — с 2019 года он занимает пост первого заместителя генерального директора VK и специализируется на технологиях больших данных и машинного обучения. Его стаж в компании составляет больше 20 лет.
  • Александр Айвазов, старший вице-президент по инвестициям и развитию бизнеса VK — он курирует сделки по слиянию и поглощению, а также направление онлайн-образования.

Также совет директоров VK пополнили руководители двух российских вузов: ректор НИУ «Высшая школа экономики» Никита Анисимов занял пост независимого директора, а исполняющий обязанности ректора МГТУ имени Н. Э. Баумана Михаил Гордин стал неисполнительным директором.

Ранее Анисимов занимал руководящие посты в МГУ, Московском политехническом университете и Дальневосточном федеральном университете.

Михаил Гордин занимал управляющие позиции в крупных научных институтах в сфере авиационной промышленности. В частности, он был генеральным директором ЦИАМ им. Баранова. Также Гордин работал на руководящих должностях в международном бизнесе — в компаниях «Сибур» и «THK-BP Менеджмент».

Mediascope VK
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