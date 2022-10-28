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28.10.2022 в 18:02

Гендиректор Initiative Егор Бормусов покинул компанию. Его заменит Ирина Локшина

Она заняла должность исполняющего обязанности руководителя агентства

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Егор Бормусов (слева), Ирина Локшина (справа)

Генеральный директор Initiative (входит в АДВ ) Егор Бормусов принял решение покинуть компанию. На позиции исполняющего обязанности руководителя агентства его заменит Ирина Локшина, операционный директор Initiative, рассказали Sostav в компании.

Локшина будет отвечать за решение текущих бизнес-задач и операционное управление под руководством главы медиа-дивизионов АДВ (Havas Village и IPG Mediabrands) Андрея Чуваева.

Последний также в первое время сконцентрируется на решении задач агентства Initiative, чтобы изменения в управленческой команде на переходном этапе не повлияли на бизнес-процессы и качество клиентского сервиса, отметили в АДВ.

Егор Бормусов:

Для меня Initiative — это важный этап профессионального пути, наполненный яркими проектами и интересными вызовами. Это был уникальный этап и бесценный опыт. Я хочу поблагодарить наших клиентов, партнёров и, конечно, блестящую профессиональную команду, которую нам удалось построить за эти годы. Желаю агентству сохранить и преумножить уникальный профессиональный и творческий подход!

Андрей Чуваев, глава медиа-дивизионов АДВ:

За почти десятилетнюю карьеру Егором была собрана сильная эффективная команда, выстроены долгосрочные отношения с клиентами и партнерами, реализовано множество ярких и успешных проектов. Мы благодарны Егору за неоценимый вклад в развитие Initiative и желаем ему успехов в дальнейших проектах и начинаниях.

Егор Бормусов присоединился к команде Initiative в 2013 году и прошёл путь до позиции медиадиректора. В 2020-м он возглавил агентство.

Initiative Кадры АДВ
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