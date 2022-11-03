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03.11.2022 в 17:20

Infiniti уходит из России

В марте компания остановила поставки автомобилей в Россию

Японский автопроизводитель Infiniti опубликовал прощальное сообщение, адресованное российским клиентам. Запись появилась на официальной странице бренда во «ВКонтакте».

«Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас несмотря ни на что. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи. Мы говорим вам до свидания», — отмечается в сообщении.

По данным издания Autonews, которое ссылается на российский офис компании, японский автомобильный бренд уходит с российского рынка.

В марте Infiniti приостановила поставки новых машин в Россию. В стране автомобили японского премиум-бренда, принадлежащего компании Nissan, не выпускались.

Ранее исполнительный комитет Nissan одобрил продажу российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» России в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ».

Infiniti
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