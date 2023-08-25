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25.08.2023 в 10:25

Индия начала экспортировать джин в Россию

Она поставила в РФ 130 тыс. декалитров крепкого напитка

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Индия начала экспортировать джин в Россию, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.

Однако импорт водки из России в Индию продолжает расти. Россия поставила в январе-июне 750 тыс. декалитров, что в 3,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. С мая по июнь Индия завезла в Россию 130 тыс. декалитров джина. В 2022 году она его не экспортировала в РФ.

По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, в Россию завозят индийский джин под маркой Radico Khaitan. Это крупный бренд, чья продукция в стране представлена в крупных торговых сетях. Эксперт отмечает, что джин покупают далеко не все, в том числе из-за цены. В среднем она составляет 3−4 тыс. за 0,7 литра. Две трети на российском рынке занимают отечественные производители, а цена на их продукцию ниже — 1 тыс. руб за литр.

Ставцев сказал, что российская водка имеет перспективы из-за цены и качества, а конкурентность индийского джина — под вопросом, она будет зависить от его стоимости.

Экспорт джин крепкий алкоголь
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