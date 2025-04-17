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17.04.2025 в 17:50

Independent Media провел седьмой Digital Breakfast

Более 700 гостей собрались 16 апреля в премиум-пространстве «Воробьевы холл»

Independent Media собрал партнеров и коллег на ежегодное мероприятие, чтобы поделиться итогами года, обсудить ключевые тренды и представить новые проекты и линейки видеоформатов. В центре внимания — изменения в поведении аудитории, запросы рекламодателей и актуальные форматы взаимодействия с брендами. Подробностями пресс-служба Independent Media поделилась с Sostav.

Открыла мероприятие генеральный директор Independent Media Наталья Веснина. Она подвела краткие итоги работы медиахолдинга за год и рассказала об основных медийных трендах с точки зрения потребностей аудитории и запросов рекламодателей в рамках площадок медиахолдинга. Кроме того, Наталья сделала несколько анонсов масштабных мероприятий медиахолдинга: совместная с фондом «Росконгресс» официальная afterparty ПМЭФ «И пусть весь мир подождет!» состоится 19 июня; вторая совместная с E+ бизнес-сессия Effectiviness Session для представителей fashion- и beauty-индустрий пройдет 25 сентября; первый совместный бизнес-митап с «НПБК Эффективность» (АКАР) состоится в июле. Также Наталья объявила о начале партнерства с холдингом «Москва Медиа».

Второй частью деловой программы стала сессия главных редакторов, которые сделали анонсы новых проектов брендов. Спикерами стали: Антон Беляев («Правила жизни»), Екатерина Великина (VOICE), Антон Иванов (Men Today), Дмитрий Сироткин (MenToday.ru), Дарья Халфина (The Symbol), Никита Василенок (Techinsider.ru), Наталья Родикова («Новый очаг»), Алиса Жидкова (Grazia), Ангелина Куштина (Grazia.ru), Андрей Золотов (RR).

Завершил деловую программу блок, посвященный трендам в специальных проектах и рекламных интеграциях. Спикерами стали директор отдела специальных проектов медиахолдинга Ксения Моисеева и директор отдела специальных проектов «Правил жизни» Сабина Адлейба. Они сделали анонсы новых рекламных форматов, которые либо уже реализованы на площадках медиахолдинга, либо будут запущены в ближайшее время.

Independent Media провел седьмой Digital Breakfast Independent Media провел седьмой Digital Breakfast Independent Media провел седьмой Digital Breakfast Independent Media провел седьмой Digital Breakfast Independent Media провел седьмой Digital Breakfast Independent Media провел седьмой Digital Breakfast Independent Media провел седьмой Digital Breakfast Independent Media провел седьмой Digital Breakfast Independent Media провел седьмой Digital Breakfast Independent Media провел седьмой Digital Breakfast Independent Media провел седьмой Digital Breakfast
Independent Media Digital Breakfast
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