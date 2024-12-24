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24.12.2024 в 10:20

«Едадил» рассчитал индекс оливье

Дешевле всего приготовить салат в Омске

В Омске можно дешевле всего приготовить салат оливье, считающийся в России одним из символов Нового года. Самые дорогие варианты блюда получатся в Челябинске и Казани. Российский индекс оливье рассчитал агрегатор скидок, акций и кешбэка «Едадил» (результаты есть в распоряжении Sostav). Показатель определяет, в каких городах готовить салат дешевле, а в каких — дороже.

Аналитики платформы проанализировали стоимость приготовления салата оливье в крупных российских городах. В расчете использовались цены на ингредиенты для классического салата с учетом скидок, представленных в каждом городе, по данным приложения «Едадил»: вареная колбаса, яйца, картофель, морковь, зеленый горошек, соленые огурцы, зеленый лук, укроп и майонез.

Самым дорогим приготовление салата оливье оказалось в Челябинске. Там стоимость одной порции обойдется в 50,27 руб. (с итоговой скидкой 26%). В число лидеров по стоимости также вошли Казань (49,77 руб. со скидкой 24%) и Москва (49,5 руб. со скидкой 34%). Санкт-Петербург занял 10 место рейтинга. Себестоимость одной порции оливье в Северной столице составила 43,39 руб. с итоговой скидкой 29%.

Дешевле всего приготовить салат оливье в Омске, где себестоимость ингредиентов вышла 39,89 руб. с учетом скидки 34%. Среди наиболее доступных по ценам городов оказались Краснодар (40,5 руб. за порцию со скидкой 31%) и Волгоград (40,86 руб. со скидкой 30%).

Средняя стоимость приготовления одной порции салата оливье в России составила 43,90 руб.

Новый год Едадил оливье
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