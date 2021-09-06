Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+4
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.09.2021 в 12:50

Импорт иностранного вина в Россию вырос на 25% с начала года

При этом российские виноделы теряют долю рынка

С начала 2021 года импорт зарубежного вина в Россию вырос на 24,82%, до 188,7 млн л. Увеличением поставок импортеры пытаются компенсировать прошлогоднее снижение на фоне локдауна. При этом российские виноделы теряют долю рынка из-за обязательства использовать только отечественное сырье — доля сократилась с 62% до 50%. Кроме того, в этом сезоне из-за непогоды виноградари потеряли пятую часть урожая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минсельхоза.

За период с января по июль этого года Испания, Франция и Грузия, ключевые иностранные поставщики вина, сохранили свои позиции, а Италия и Португалия нарастили свои доли на несколько процентных пунктов, сообщил изданию собеседник в компании по торговле вином.

Помимо этого, российские виноградари произвели на 11,9% (объем составил 317,2 млн л) продукции меньше, чем за тот же период прошлого года, а их продажи упали на 7,92%, до 459,8 млн л. Больше всего снизилось производство игристых вин — их выпуск сократился 28,46% и составил 46,1 млн л.

Производство фруктовых фин сократилось на 20,12%, до 62 млн л, а винных напитков (из привозного виноматериала с добавками) — на 22,18%, до 36,1 млн л, однако выпуск тихих вин даже вырос — на 2,57%, достигнув 171,6 млн л. В докоронавирусном 2019 году импорт составил 220 млн л вина за первые семь месяцев года, а за тот же период 2021 года поставки не достигли того же уровня, а наоборот, снизились.

Оптовые цены на российские вина могут вырасти на 15−20% в 2021−2022 годах. Подорожание связывают со снижением урожая из-за засухи, а также с ростом цен на посадочный и виноматериал.

Импорт виноделие
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.