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23.11.2023 в 06:50

Импорт парфюмерии вырос на 47%

Стремительно растёт и внутреннее производство

Импорт парфюмерной продукции в Россию по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 47,6% год к году, до 45,5 млн флаконов. Растёт и внутреннее производство, которое по итогам трех кварталов увеличилось на 28,2%, до 62,9 млн флаконов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные оператора системы маркировки ЦРПТ и ННЦК.

Доля импортного парфюма за этот период выросла на 3,1 процентного пункта, до 41%. Продажи парфюмерии за три квартала 2023 года в рознице выросли на 15,92% год к году. За это время на российский рынок вышло множество новых парфюмерных и косметических марок, в том числе из Греции и Испании. Кроме того, как отмечают участники рынка, появились поставщики из стран Азии и Ближнего Востока.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский отмечает, что из-за существенного сокращения рекламной и маркетинговой активности части глобальных брендов у местных игроков появилась возможность повысить узнаваемость.

Средние цены на духи и туалетную воду в третьем квартале были ниже прошлогодних. При этом стоимость наиболее дорогой парфюмерной воды в среднем выросла на 10,5% год к году. Эксперты связывают это с удорожанием логистики, а также с зависимостью местных поставщиков от импортных компонентов.

По итогам 2022 года продажи парфюмерии в России в штуках выросли на 27,6%, до 85,5 млн флаконов, и на 30,1%, до 142,9 млрд руб., в деньгах год к году. Рост был вызван ажиотажным спросом россиян из-за опасений ухода иностранных брендов.

Парфюмерия
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